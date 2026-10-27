Cierres de vías en Panamá Nacionales -  27 de octubre de 2026 - 10:28

Corredor Sur: ENA anuncia cierres nocturnos de Tocumen hacia Paitilla hasta el 31 de octubre

ENA realiza cierres temporales en el tramo marino del Corredor Sur, en dirección de Tocumen hacia Paitilla, por trabajos de ampliación.

Corredor Sur: ENA anuncia cierres nocturnos

Corredor Sur: ENA anuncia cierres nocturnos

ENA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Empresa Nacional de Autopistas (ENA) informó que inició trabajos nocturnos de colocación de prelosas e izaje de vigas en el tramo marino del Corredor Sur, en dirección de Tocumen hacia Paitilla, por lo que se realizan cierres temporales para permitir la ejecución de las labores.

Las intervenciones se mantendrán hasta el sábado 31 de octubre de 2026, como parte del Proyecto de Ampliación de los Entronques Costa del Este e Hipódromo.

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¿En qué horario se realizan los cierres en el Corredor Sur?

Según la información divulgada por ENA, los trabajos se desarrollan en horario nocturno, con cierres temporales en el tramo intervenido.

Las labores incluyen la colocación de prelosas y el izaje de vigas, actividades necesarias para avanzar en la ampliación de la infraestructura vial.

Los conductores que transiten desde Tocumen hacia Paitilla deberán mantenerse atentos a la señalización y a las indicaciones del personal encargado de los trabajos.

ENA recomienda consultar sus canales oficiales para conocer las actualizaciones sobre los cierres temporales y la circulación vehicular en el área.

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