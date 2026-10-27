CSS pide disculpas a víctimas del dietilenglicol tras 20 años: esto dijo la institución

La Caja de Seguro Social (CSS) ofreció disculpas públicas a las víctimas del envenenamiento masivo por dietilenglicol, un hecho que marcó al país y cuyas consecuencias continúan afectando a pacientes y familiares dos décadas después.

Gustavo Santamaría, director nacional de la Oficina de Cumplimiento de la CSS, calificó el momento como histórico y reconoció las dificultades que han enfrentado las personas afectadas, así como las pérdidas humanas que dejó esta tragedia.

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“Definitivamente estos 20 años han sido muy difíciles para los pacientes que estuvieron involucrados en este hecho y, sobre todo, también para la institución”, expresó Santamaría al referirse a las disculpas públicas. “Definitivamente estos 20 años han sido muy difíciles para los pacientes que estuvieron involucrados en este hecho y, sobre todo, también para la institución”, expresó Santamaría al referirse a las disculpas públicas.

El funcionario reconoció que es difícil encontrar palabras para dirigirse a quienes sufrieron el envenenamiento y a quienes todavía padecen sus consecuencias.

¿Qué atención brinda la CSS a las víctimas del dietilenglicol?

Santamaría explicó que la CSS cuenta con un Centro Especial de Toxicología para atender a los pacientes vinculados con el caso. Detalló que existen tres categorías de personas según su situación dentro del proceso de evaluación:

- Pacientes certificados como víctimas del dietilenglicol.

- Pacientes que se encuentran en proceso de estudio.

- Pacientes que están a la espera de evaluación.

Según el funcionario, estas categorías cuentan con distintos tipos de carnés y la institución ha acompañado a los afectados durante estos 20 años, principalmente mediante atención médica y gestiones para agilizar las citas con especialistas.

“Nosotros fuimos convocados en ese entonces por la directora de servicios y prestaciones en salud, que era la doctora Rosario Turner, para que nosotros acudiésemos aquí a Panamá, nos reunimos todos en el complejo a investigar qué era lo que estaba sucediendo con pacientes que en… pic.twitter.com/byh4h0sTeD — Telemetro Reporta (@TReporta) October 27, 2026

“Un paciente cuando es víctima de una situación espera algo, exige algo y nosotros tal vez hemos dado lo que nosotros pensábamos que era correcto”, manifestó Santamaría, al reconocer la diferencia entre las expectativas de los pacientes y la respuesta institucional. “Un paciente cuando es víctima de una situación espera algo, exige algo y nosotros tal vez hemos dado lo que nosotros pensábamos que era correcto”, manifestó Santamaría, al reconocer la diferencia entre las expectativas de los pacientes y la respuesta institucional.

¿Cómo se descubrió el envenenamiento por dietilenglicol?

El director de la Oficina de Cumplimiento recordó que, durante las primeras investigaciones, las autoridades sanitarias intentaban determinar por qué varios pacientes, inicialmente asociados con problemas renales, fallecían por causas que no podían explicar.

Santamaría relató que la entonces directora de los servicios y prestaciones en salud, la doctora Rosario Turner, convocó a funcionarios para investigar lo que estaba ocurriendo.

En ese momento, se evaluaron distintas hipótesis hasta que las investigaciones permitieron identificar el envenenamiento masivo por dietilenglicol, una sustancia que provocó graves daños a la salud y la muerte de numerosas personas.

Una tragedia que sigue afectando a pacientes y familias

A dos décadas de los hechos, las disculpas públicas de la CSS representan un reconocimiento institucional del sufrimiento de las víctimas. Sin embargo, las declaraciones de Santamaría también reflejan que las consecuencias del envenenamiento continúan presentes en la vida de los pacientes que requieren atención médica.

El caso del dietilenglicol permanece como uno de los episodios más dolorosos de la historia sanitaria reciente de Panamá.