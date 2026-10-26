SINAPROC emite aviso por fuertes vientos en Panamá hasta el 29 de octubre: ráfagas de 50 km/h

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) emitió un aviso de prevención por condiciones ventosas en Panamá, vigente hasta el jueves 29 de octubre de 2026, ante el incremento previsto en la intensidad de los vientos alisios sobre el territorio nacional, según el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

De acuerdo con el IMHPA, se esperan vientos provenientes del noroeste, norte y noreste, con velocidades sostenidas de entre 20 y 35 kilómetros por hora, así como ráfagas cercanas a los 50 kilómetros por hora en la Cordillera Central.

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SINAPROC recomienda tomar precauciones ante los fuertes vientos

Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan a la población adoptar las siguientes medidas de prevención:

Asegurar techos, láminas, toldos, vallas y otros objetos que puedan desprenderse por la fuerza del viento.

Evitar permanecer cerca de árboles, postes, estructuras inestables y tendidos eléctricos.

No realizar trabajos en alturas ni subir a lugares expuestos al viento durante condiciones adversas.

Extremar las precauciones al conducir, especialmente en áreas abiertas y tramos donde las ráfagas puedan afectar la estabilidad de los vehículos.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales.

El Sistema Nacional de Protección Civil, @Sinaproc_Panama, emitió un aviso de prevención por condiciones ventosas sobre el territiorio panameño hasta el jueves29 de octubre de 2026.



El Instituto de Metereologia e Hidrología de Panamá, @imhpapma, prevé un incremento en la… pic.twitter.com/nwihUao8QI — Telemetro Reporta (@TReporta) October 26, 2026

¿Dónde llamar en caso de emergencia por fuertes vientos?

El SINAPROC recordó que, ante cualquier situación de emergencia, la población puede comunicarse a los siguientes números:

911: Línea de emergencias.

520-4426: Centro de Operaciones de Emergencias del SINAPROC.

Las autoridades reiteran el llamado a seguir las recomendaciones preventivas mientras se mantengan las condiciones ventosas en el país.