IFARHU inicia pago de prima de antigüedad a exfuncionarios y publica listado completo

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) anunció el proceso de entrega de cheques correspondientes al pago de prima de antigüedad para 99 excolaboradores que finalizaron su relación laboral con la institución durante 2024.

La medida forma parte del cumplimiento de las prestaciones laborales pendientes con antiguos servidores públicos. Para facilitar la consulta, el IFARHU publicó un listado con los números de cédula de las personas beneficiarias.

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¿Cómo consultar el listado de beneficiarios de la prima de antigüedad del IFARHU?

Los exfuncionarios interesados deberán verificar si su número de cédula aparece en el listado divulgado por la institución. La información puede consultarse a través de los canales oficiales del IFARHU, incluido su portal web: www.ifarhu.gob.pa

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) hará efectivo el pago de la prima de antigüedad a un grupo de 99 excolaboradores que culminaron sus labores en la institución durante el año 2024. pic.twitter.com/pw4lK4J0Qq — IFARHU (@IFARHU) October 26, 2026

Se recomienda confirmar la disponibilidad del cheque y el lugar de entrega correspondiente antes de acudir a las instalaciones de la entidad.

¿Qué documentos se necesitan para retirar el cheque?

De acuerdo con la información proporcionada, los beneficiarios deberán presentar:

Cédula de identidad personal vigente , en original.

Copia de la cédula de identidad personal .

Verificación previa de su número de cédula en el listado de beneficiarios.

La entrega se realizaría en la sede central del IFARHU, ubicada en la avenida Ramón Arias, y en las agencias regionales correspondientes, según la asignación de cada beneficiario.

La institución no ha especificado en la información compartida el monto individual de los pagos ni un calendario detallado de entrega para cada exfuncionario.