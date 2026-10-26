Día libre: ¿Las empresas privadas y los comercios deben cerrar durante el 4 de noviembre?

El miércoles 4 de noviembre de 2026 , Día de los Símbolos de la Nación, las oficinas públicas nacionales y municipales permanecerán cerradas por disposición del Gobierno Nacional. Sin embargo, esta medida no obliga a las empresas privadas ni a los establecimientos comerciales a suspender sus actividades, por lo que podrán mantener sus operaciones habituales sin el día libre .

La disposición para el sector público fue establecida mediante el Decreto Ejecutivo N.º 27 del 15 de octubre de 2026, que contempla excepciones para los servicios esenciales.

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Contenido de interés: Decretan día libre el 4 de noviembre en Panamá: ¿quiénes no tendrán que trabajar?

¿El 4 de noviembre es día libre para los trabajadores de empresas privadas?

De acuerdo con el régimen de días de descanso obligatorio establecido en el Código de Trabajo de Panamá, el 4 de noviembre no es un feriado de descanso obligatorio para el sector privado.

Por lo tanto, los trabajadores de empresas privadas deberán cumplir su jornada habitual, salvo que sus empleadores establezcan una disposición diferente.

Decretan día libre el 4 de noviembre en Panamá: ¿quiénes no tendrán que trabajar?https://t.co/yuF7sRmH4Y — Telemetro (@Telemetro) October 25, 2026

En términos generales, laborar ese día no genera automáticamente un recargo salarial por feriado, ya que el 4 de noviembre no figura entre los días de descanso obligatorio remunerado contemplados en la legislación laboral.

¿Los comercios pueden abrir el 4 de noviembre?

Sí. Los supermercados, restaurantes, tiendas, centros comerciales y otros establecimientos privados podrán operar durante el miércoles 4 de noviembre, de acuerdo con sus horarios habituales y las disposiciones que correspondan a cada actividad.

El cierre decretado por el Gobierno aplica a las oficinas públicas nacionales y municipales, con las excepciones previstas para los servicios esenciales.

Es importante que los ciudadanos distingan entre los días de descanso decretados para el sector público y los feriados nacionales de descanso obligatorio que establece el Código de Trabajo.