SENAFRONT retiene a dos extranjeros presuntamente vinculados a grupos criminales en Guna Yala

Dos ciudadanos extranjeros, de nacionalidades colombiana y venezolana, fueron identificados por unidades del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) durante operativos de patrullaje realizados en la comarca de Guna Yala, como parte del Plan Firmeza. Según la institución, ambos estarían presuntamente vinculados a estructuras criminales transnacionales.

La intervención estuvo a cargo de unidades de la Segunda Brigada Caribe, que realizaron una verificación de identidad mediante un sistema biométrico.

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¿Qué reveló la verificación biométrica del SENAFRONT?

De acuerdo con el informe oficial, la consulta en el sistema biométrico proporcionó información que presuntamente relaciona a los dos extranjeros con organizaciones criminales transnacionales.

El SENAFRONT no precisó los nombres de las estructuras criminales ni detalló los antecedentes o señalamientos específicos contra los ciudadanos identificados.

Extranjeros fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes

Tras la verificación, ambos ciudadanos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con los procedimientos migratorios correspondientes.

Según el SENAFRONT, estos