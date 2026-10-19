Persecución en Chiriquí termina con un agente del SENAFRONT atropellado y 150 paquetes de presunta droga

Persecución en Chiriquí termina con un agente del SENAFRONT atropellado

Un agente del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) fue atropellado durante una persecución a dos vehículos que evadieron un puesto de control en el sector de Salsipuedes, provincia de Chiriquí. Durante el procedimiento, las autoridades localizaron 150 paquetes que presuntamente contenían sustancias ilícitas en uno de los automóviles involucrados.

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SENAFRONT encuentra 150 paquetes de presunta droga en Chiriquí

De acuerdo con la información preliminar, el incidente ocurrió cuando dos vehículos evadieron un puesto de control, lo que provocó una persecución por parte de las unidades del SENAFRONT.

Un agente del @senafrontpanama fue atropellado cuando daba persecución a dos vehículos que evadieron un puesto de control en el área de Salsipuedes. Dentro del vehículo se ubicaron 150 paquetes con presunta droga. pic.twitter.com/JBby8WaVA4 — Telemetro Reporta (@TReporta) October 19, 2026

Durante el operativo, uno de los agentes fue atropellado. Posteriormente, las autoridades ubicaron 150 paquetes con presunta droga dentro de uno de los vehículos.

Hasta el momento, no se han proporcionado detalles sobre el estado de salud del agente, la identidad de los ocupantes de los automóviles ni posibles aprehensiones relacionadas con este caso.

Tampoco se ha confirmado el tipo de sustancia encontrada, información que deberá establecerse mediante los procedimientos correspondientes.