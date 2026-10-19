Lotería Nacional de Panamá confirma horario del sorteo Miercolito del 21 de octubre

La Lotería Nacional de Panamá informó que a partir del miércoles 21 de octubre de 2026 retomará su horario regular para la realización de los sorteos en Panamá, luego de los ajustes adoptados por los recientes eventos sísmicos.

La institución explicó que las medidas anteriores se adoptaron en coordinación y solidaridad con los billeteros de las áreas más afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre.

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¿A qué hora se juega el sorteo Miercolito del miércoles 21 de octubre?

De acuerdo con la Lotería Nacional de Beneficencia, el horario establecido para este miércoles será el siguiente:

Cierre de devolución: 12:00 p. m.

Hora del sorteo: 3:00 p. m.

¿Por qué la Lotería Nacional había modificado sus horarios?

La Lotería Nacional explicó que los ajustes se realizaron en consideración a los billeteros que trabajan en las comunidades afectadas por los recientes movimientos sísmicos.

“Estas medidas se adoptaron en coordinación y solidaridad con nuestros billeteros de las áreas más afectadas por los recientes eventos sísmicos”, señaló la institución en su comunicado.