Vicecanciller Carlos Hoyos visita Cañas y anuncia informe sobre infraestructuras afectadas por el terremoto

El vicecanciller de Panamá, Carlos Hoyos, se trasladó este lunes 19 de octubre a Cañas, en la provincia de Los Santos, para recorrer las zonas donde se desarrollan labores de atención a las comunidades afectadas por el terremoto de magnitud 7.5 registrado el pasado 9 de octubre. Durante su visita, el funcionario agradeció el apoyo internacional recibido para atender la emergencia.
El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) informó que avanzan las labores de recuperación de las viviendas afectadas por el terremoto del 9 de octubre en Panamá, mediante trabajos de demolición, remoción de escombros e inicio de construcción en comunidades de Chiriquí, Veraguas, Herrera y Coclé. El proceso de soluciones habitacionales ya comenzó en el distrito de Pesé, provincia de Herrera.
Las intervenciones se desarrollan después de la identificación y evaluación de las estructuras afectadas, con el objetivo de determinar qué tipo de solución requiere cada vivienda.
¿Qué soluciones ofrece el Miviot a las familias afectadas por el terremoto?
El Ministerio de Vivienda contempla tres tipos de asistencia habitacional, dependiendo de las condiciones de los inmuebles:
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Construcción de nuevas casas: para las familias que perdieron sus hogares.
Reconstrucción parcial: para las viviendas que pueden recuperarse.
Entrega de materiales: para realizar las reparaciones necesarias en las estructuras afectadas.
Estas medidas buscan atender las necesidades habitacionales de las familias damnificadas y avanzar en la recuperación de las comunidades.