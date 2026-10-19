Vicecanciller Carlos Hoyos visita Cañas y anuncia informe sobre infraestructuras afectadas por el terremoto

El vicecanciller de Panamá, Carlos Hoyos , se trasladó este lunes 19 de octubre a Cañas, en la provincia de Los Santos, para recorrer las zonas donde se desarrollan labores de atención a las comunidades afectadas por el terremoto de magnitud 7.5 registrado el pasado 9 de octubre. Durante su visita, el funcionario agradeció el apoyo internacional recibido para atender la emergencia.

Hoyos también adelantó que durante este lunes se realizará un anuncio relacionado con el análisis de las infraestructuras afectadas por el movimiento sísmico.

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El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) informó que avanzan las labores de recuperación de las viviendas afectadas por el terremoto del 9 de octubre en Panamá, mediante trabajos de demolición, remoción de escombros e inicio de construcción en comunidades de Chiriquí, Veraguas, Herrera y Coclé. El proceso de soluciones habitacionales ya comenzó en el distrito de Pesé, provincia de Herrera.

Las intervenciones se desarrollan después de la identificación y evaluación de las estructuras afectadas, con el objetivo de determinar qué tipo de solución requiere cada vivienda.

¿Qué soluciones ofrece el Miviot a las familias afectadas por el terremoto?

El Ministerio de Vivienda contempla tres tipos de asistencia habitacional, dependiendo de las condiciones de los inmuebles:

Construcción de nuevas casas: para las familias que perdieron sus hogares.

Reconstrucción parcial: para las viviendas que pueden recuperarse.

Entrega de materiales: para realizar las reparaciones necesarias en las estructuras afectadas.

Estas medidas buscan atender las necesidades habitacionales de las familias damnificadas y avanzar en la recuperación de las comunidades.