Jubilados y pensionados: conozca las fechas de pago de noviembre y diciembre

Conozca la fecha de pago para jubilados y pensionados.

La Caja de Seguro Social (CSS) informó las próximas fechas de pago para jubilados y pensionados , con un adelanto previsto para que los beneficiarios puedan disponer de sus prestaciones antes de las fiestas patrias.

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¿Cuándo cobrarán los jubilados y pensionados?

De acuerdo con el calendario establecido por la CSS, los pagos se realizarán en las siguientes fechas:

Viernes 30 de octubre de 2026: pago por ACH, mediante transferencia bancaria.

Lunes 2 de noviembre de 2026: pago mediante cheque.

Mientras que la segunda quincena de pago se llevará a cabo:

19 de noviembre de 2026: pago por ACH, mediante transferencia bancaria.

20 de noviembre de 2026: pago mediante cheque.

La entidad adelantará estos desembolsos para que los jubilados y pensionados puedan contar con sus prestaciones antes de las fechas patrias.

Fechas de pago de noviembre y diciembre. Telemetro Reporta

¿Cuándo pagarán las quincenas y bonos de diciembre?

La Caja de Seguro Social (CSS) contempla en su calendario los pagos de diciembre para jubilados y pensionados, quienes también recibirán el último bono permanente del año, correspondiente a B/.40.

De acuerdo con las fechas indicadas, la primera quincena se pagará así:

3 de diciembre de 2026: pago por ACH, mediante transferencia bancaria.

4 de diciembre de 2026: pago mediante cheque.

La segunda quincena está prevista para las siguientes fechas:

18 de diciembre de 2026: pago por ACH, mediante transferencia bancaria.

19 de diciembre de 2026: pago mediante cheque.

Además de las quincenas, los jubilados y pensionados recibirán el último bono permanente del año, por un monto de B/.40.00.

Se recomienda a los beneficiarios consultar los canales oficiales de la CSS para confirmar las fechas de desembolso y cualquier actualización del calendario.