Jubilados y pensionados: conozca las fechas de pago de noviembre y diciembre

La Caja de Seguro Social (CSS) informó las próximas fechas de pago para jubilados y pensionados, con un adelanto previsto para que los beneficiarios puedan disponer de sus prestaciones antes de las fiestas patrias.
¿Cuándo cobrarán los jubilados y pensionados?
De acuerdo con el calendario establecido por la CSS, los pagos se realizarán en las siguientes fechas:
-
Viernes 30 de octubre de 2026: pago por ACH, mediante transferencia bancaria.
Lunes 2 de noviembre de 2026: pago mediante cheque.
Mientras que la segunda quincena de pago se llevará a cabo:
- 19 de noviembre de 2026: pago por ACH, mediante transferencia bancaria.
- 20 de noviembre de 2026: pago mediante cheque.
La entidad adelantará estos desembolsos para que los jubilados y pensionados puedan contar con sus prestaciones antes de las fechas patrias.
¿Cuándo pagarán las quincenas y bonos de diciembre?
La Caja de Seguro Social (CSS) contempla en su calendario los pagos de diciembre para jubilados y pensionados, quienes también recibirán el último bono permanente del año, correspondiente a B/.40.
De acuerdo con las fechas indicadas, la primera quincena se pagará así:
-
3 de diciembre de 2026: pago por ACH, mediante transferencia bancaria.
4 de diciembre de 2026: pago mediante cheque.
La segunda quincena está prevista para las siguientes fechas:
-
18 de diciembre de 2026: pago por ACH, mediante transferencia bancaria.
19 de diciembre de 2026: pago mediante cheque.
Además de las quincenas, los jubilados y pensionados recibirán el último bono permanente del año, por un monto de B/.40.00.
Se recomienda a los beneficiarios consultar los canales oficiales de la CSS para confirmar las fechas de desembolso y cualquier actualización del calendario.