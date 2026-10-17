¡Pago adelantado! CSS revela cuándo cobran jubilados y pensionados por las Fiestas Patrias

La Caja de Seguro Social (CSS) informó las próximas fechas de pago a jubilados y pensionados en Panamá, con adelantos programados por las Fiestas Patrias de noviembre de 2026. Según el calendario proporcionado, los beneficiarios que cobran mediante ACH recibirán su pago el viernes 30 de octubre, mientras que el pago por cheque está previsto para el lunes 2 de noviembre.

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¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados por las Fiestas Patrias?

La CSS estableció las siguientes fechas de pago:

Viernes 30 de octubre de 2026: pago mediante transferencia bancaria (ACH).

Lunes 2 de noviembre de 2026: pago mediante cheques.

CSS

Ambas fechas corresponden a pagos adelantados con motivo de las celebraciones patrias de noviembre.

¿Por qué se adelantan los pagos de jubilados y pensionados?

De acuerdo con la información de la CSS, el adelanto busca que los jubilados y pensionados puedan disponer de sus prestaciones antes de las celebraciones nacionales.

Los beneficiarios deben tomar en cuenta su modalidad de cobro, ya que las fechas anunciadas son diferentes para quienes reciben el pago mediante ACH y quienes cobran por cheque.