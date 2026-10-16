Enrique Lau Cortés, exdirector de la CSS, fue trasladado a la Ciudad de la Salud por problemas de salud

Enrique Lau Cortés, exdirector de la CSS, fue trasladado a la Ciudad de la Salud.

El exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau Cortés , fue trasladado a la Ciudad de la Salud para recibir atención médica luego de presentar una crisis de salud. Tras ser evaluado por personal médico, el exfuncionario fue dado de alta, según la información proporcionada.

Lau Cortés fue aprehendido el pasado 6 de octubre de 2026, en el marco de una investigación por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.

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El exdirector de la CSS enfrenta el proceso judicial bajo las medidas cautelares de detención domiciliaria e impedimento de salida del país, según la información suministrada.

Estas medidas se mantienen mientras avanzan las investigaciones relacionadas con el caso.

El exfuncionario conserva su derecho a la presunción de inocencia durante el desarrollo del proceso penal.