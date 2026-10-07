Enrique Lau Cortés: juez legaliza aprehensión del exdirector de la CSS

Un juez de garantías legalizó este miércoles la aprehensión de Enrique Lau Cortés , exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS), durante una audiencia relacionada con una investigación por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.

Contenido de interés: Enrique Lau Cortés enfrenta audiencia por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales

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¿Qué se presentó durante la audiencia de Enrique Lau Cortés?

Durante la audiencia fueron expuestos elementos que, según la investigación, sustentarían la posible vinculación del exfuncionario con los hechos investigados.

Entre los elementos mencionados figuran envíos de dinero hacia República Dominicana, como parte de los movimientos que son objeto de análisis dentro de la investigación.

Un juez de garantías legalizó la aprehensión del exdirector de la @CSSPanama, Enrique Lau Cortés, tras presentarse los elementos que sustentan su posible vinculación con una investigación de enriquecimiento ilícito y blanqueo de capitales, tales como envíos de dinero a República… pic.twitter.com/ivOWVUuULf — Telemetro Reporta (@TReporta) October 7, 2026

La legalización de la aprehensión significa que el juez consideró que la privación de libertad se realizó conforme a los requisitos legales; no representa una declaración de culpabilidad sobre los delitos investigados.

Defensa de Lau Cortés alegó problemas de salud

Durante la audiencia, la defensa del exdirector de la CSS expuso argumentos relacionados con su estado de salud.

Luego de un receso, se espera que continúe la audiencia y se definan las medidas cautelares que serán aplicadas dentro del proceso.

Lau Cortés fue aprehendido el martes 6 de octubre durante la denominada Operación Muralla. El Ministerio Público ha informado que la investigación está relacionada con los presuntos delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.