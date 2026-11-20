El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó nuevos avances en el proceso de entrega de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora ( CEPANIM ) , con un total de 146,100 beneficiarios atendidos y 414,143 certificados entregados, que representan un monto acumulado de B/.102,904,140.25, según las cifras divulgadas por la institución.

La entidad destacó que estos resultados forman parte de las acciones destinadas a atender a los beneficiarios y avanzar en el cumplimiento de los compromisos del Estado panameño.

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¿Cuántos CEPANIM ha entregado el MEF en 2026?

De acuerdo con el informe del Ministerio de Economía y Finanzas, el proceso registra las siguientes cifras:

Beneficiarios atendidos: 146,100.

Certificados CEPANIM entregados: 414,143.

Monto total representado por los certificados: B/.102,904,140.25.

El MEF reiteró su compromiso de mantener un proceso de entrega ordenado, transparente y eficiente para los beneficiarios de estos certificados.

Los CEPANIM corresponden a los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora, cuya entrega forma parte de los compromisos asumidos por el Estado panameño.