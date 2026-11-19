Condenan a ingeniera a 5 años de prisión por accidente en el PH Breeze.

Una mujer fue condenada a cinco años de prisión por el delito de homicidio culposo, relacionado con el accidente ocurrido el 28 de marzo de 2018 en el PH Breeze, en Costa del Este, donde tres personas perdieron la vida y otra resultó gravemente herida, informó la Procuraduría General de la Nación (PGN).

Como pena accesoria, la sentenciada también recibió una inhabilitación para ejercer la ingeniería civil durante un año, que comenzará a cumplirse una vez finalizada la pena principal.

Caso PH Breeze: ordenan indemnizaciones y sancionan a empresa constructora

De acuerdo con el Ministerio Público, también se ordenó la suspensión de la licencia de construcción de la empresa involucrada durante cinco años en todo el territorio nacional.

Además, se estableció el pago de indemnizaciones en concepto de resarcimiento a las víctimas por los siguientes montos:

B/.1,615,811.11

B/.900,000.00

B/.1,770,000.00

Las indemnizaciones ordenadas suman B/.4,285,811.11.

¿Cómo ocurrió el accidente en el PH Breeze de Costa del Este?

El hecho ocurrió el 28 de marzo de 2018, cuando un vehículo Mini Cooper rojo cayó desde el cuarto nivel del estacionamiento del PH Breeze e impactó contra la vía pública.

Según la Procuraduría General de la Nación, entre las tres víctimas mortales se encontraban un padre, su hija y un joven de 20 años. Una cuarta persona sufrió lesiones graves.

¿Qué determinó la investigación sobre la construcción del PH Breeze?

El Ministerio Público explicó que las investigaciones identificaron incumplimientos de las disposiciones del Reglamento de Diseño Estructural de Panamá de 2004 (REP-2004) durante la construcción del edificio, desarrollada entre 2008 y 2011.

La Fiscalía sostuvo que la responsabilidad penal por homicidio culposo se fundamentó en la inobservancia del deber de cuidado por parte de la empresa constructora y de la ingeniera residente, debido a su participación en la edificación de una estructura que no cumplía con los requisitos mínimos de seguridad establecidos en la normativa.

La Procuraduría señaló que estos incumplimientos fueron determinantes para sustentar la responsabilidad penal en el caso del accidente ocurrido hace más de ocho años.