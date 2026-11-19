MIDA recuerda los requisitos para ingresar perros y gatos al país.

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario ( MIDA ) recordó los requisitos sanitarios que deben cumplir las personas que desean ingresar a Panamá con sus mascotas, entre ellos perros, gatos y hurones. Durante octubre de 2026, la Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria inspeccionó 495 animales de especies menores, como parte de las medidas para prevenir la introducción de enfermedades al país.

Las inspecciones estuvieron a cargo de médicos veterinarios de la institución, quienes verificaron el cumplimiento de las disposiciones establecidas por la Dirección Nacional de Salud Animal.

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¿Cuáles son los requisitos para ingresar a Panamá con perros y gatos?

De acuerdo con el MIDA, las personas que viajan con sus mascotas deben cumplir con los siguientes requisitos:

Certificado Zoosanitario de Exportación: expedido por la autoridad sanitaria del país de procedencia, con una vigencia máxima de 30 días y debidamente apostillado o consularizado.

Vacunas al día: los animales deben contar con las vacunas correspondientes a su especie.

Vacuna antirrábica: debe aplicarse a partir de los tres meses de edad y con al menos 30 días de anticipación al viaje.

Cartilla de vacunación: presentar el registro actualizado de las vacunas.

Tratamientos antiparasitarios: contar con los registros de los tratamientos realizados antes del embarque.

Notificación al Ministerio de Salud: informar sobre la llegada de la mascota con una anticipación de tres a cinco días hábiles.

La notificación al Ministerio de Salud (Minsa) debe realizarse mediante el envío de la documentación requerida al correo electrónico [email protected].

¿Dónde consultar los requisitos para viajar con mascotas a Panamá?

Las personas que necesiten información adicional sobre los procedimientos sanitarios pueden comunicarse con el MIDA a través de los siguientes canales:

MIDA también inspeccionó 33 caballos procedentes de cuatro países

Durante octubre, la Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria también registró el ingreso de 33 equinos a la Estación de Cuarentena Animal de Tocumen, procedentes de:

Estados Unidos

Colombia

Argentina

España

Tras cumplir con los períodos de cuarentena y los procedimientos sanitarios correspondientes, los animales fueron trasladados a instalaciones ecuestres y otros establecimientos ubicados en el Hipódromo Presidente Remón, Pedasí (Los Santos) y la provincia de Chiriquí.

Actualmente, el MIDA cuenta con dos estaciones de cuarentena animal, ubicadas en Tocumen y Paso Canoas, en Chiriquí, donde los animales importados permanecen bajo observación y son sometidos a medidas de prevención, vigilancia y diagnóstico clínico, de acuerdo con su especie y los requisitos sanitarios aplicables.