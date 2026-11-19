Panamá será sede permanente de un foro de la CAF.

Panamá fue designada este jueves como sede permanente del Foro Internacional CAF América Latina y el Caribe, tras la firma de un acuerdo entre el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, y el presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Sergio Díaz-Granados.

El acuerdo permitirá institucionalizar la celebración periódica del encuentro en Panamá, en reconocimiento a su ubicación estratégica, conectividad y trayectoria como punto de encuentro entre países, mercados y culturas.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Foro Internacional CAF 2027 se celebrará en Panamá el 27 y 28 de enero

La tercera edición del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe se realizará el 27 y 28 de enero de 2027, bajo el lema "América Latina y el Caribe, una región de soluciones para los desafíos globales".

El canciller Martínez-Acha Vásquez destacó que el encuentro permitirá debatir las transformaciones que enfrenta el mundo, entre ellas las rivalidades geopolíticas, la reorganización de las cadenas de suministro, la competencia tecnológica, la transición energética y el desarrollo de la inteligencia artificial.

Además, anunció que la edición de 2027 coincidirá con la conmemoración de los 50 años de la firma de los Tratados Torrijos-Carter.

¿Qué temas se abordarán en el Foro Internacional CAF 2027?

La agenda estará organizada en siete ejes principales:

Geopolítica y gobernanza global

Economía e inversión

Integración regional e infraestructura

Tecnología e innovación

Medio ambiente y biodiversidad

Transición energética y minerales estratégicos

Desarrollo social, talento y territorios

Por su parte, Díaz-Granados adelantó que el evento incluirá un encuentro de ministros de Economía y Finanzas de América Latina y el Caribe con representantes de fondos de desarrollo de países del Golfo Pérsico.

También se contemplan ruedas de negocios y turismo, debates sobre la defensa de la democracia y espacios de intercambio de ideas con académicos, artistas, creadores de contenido, escritores y premios Nobel.

Foro CAF 2026 reunió a más de 6,500 líderes de 70 países

La edición de 2026 reunió a más de 6,500 líderes de 70 países, incluidos ocho jefes de Estado y cuatro premios Nobel, según la información divulgada por los organizadores.

Para 2027, se espera la participación de jefes de Estado, autoridades gubernamentales, empresarios, inversionistas, representantes de organismos multilaterales y académicos.

Con la designación como sede permanente, Panamá busca consolidarse como un espacio regional de diálogo económico, político y empresarial, así como promover acuerdos y oportunidades de cooperación entre América Latina, el Caribe y otras regiones del mundo.