Tras el lanzamiento del videojuego Grand Theft Auto VI ( GTA 6 ), miles de fanáticos, artistas, influencers y creadores de contenido han compartido sus experiencias con el título. Entre ellos destaca el streamer español El Rubius, quien llamó la atención por la presencia de "Pedro Navaja", uno de los mayores éxitos del cantautor panameño Rubén Blades, en la radio del videojuego.

En un video publicado en la cuenta oficial de ESPN Centroamérica, se observa a El Rubius jugando GTA 6 mientras se escucha de fondo «Pedro Navaja», una de las canciones más representativas de la trayectoria musical de Blades.

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GTA 6 incluye canciones vinculadas al talento panameño

Además del reconocido tema de Rubén Blades, en el videojuego también fue incluida "Pepas", del cantante puertorriqueño Farruko, una canción que cuenta con la participación del productor musical panameño K4G.

La presencia de ambas canciones destaca la participación del talento panameño en la música que acompaña a los jugadores durante sus recorridos por el mundo virtual de GTA 6.