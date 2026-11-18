Los estudiantes beneficiarios de becas de concurso, excelencia y discapacidad del IFARHU que utilizan la tarjeta Punch de Caja de Ahorros deben tomar en cuenta que cada retiro de efectivo en cajeros automáticos tiene un cargo de B/.2.00 más el Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (ITBMS), según las condiciones informadas por la entidad bancaria.

Este cobro se aplica por cada transacción de retiro, por lo que los beneficiarios deben considerar el costo antes de sacar dinero de sus tarjetas.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

¿Cuánto cobran por retirar dinero con la tarjeta Punch?

De acuerdo con la información divulgada por Caja de Ahorros, los retiros de efectivo con la tarjeta Punch están sujetos a las siguientes condiciones:

Cargo por retiro: B/.2.00 más ITBMS.

Monto mínimo por retiro: B/.5.00.

Monto máximo por retiro: B/.500.00.

Límite diario: hasta cinco transacciones de retiro.

Esto significa que cada vez que un beneficiario retire dinero de un cajero automático deberá considerar el cargo correspondiente a la operación.

Por ejemplo, si realiza tres retiros en un mismo día, los cargos base sumarían B/.6.00, más el ITBMS correspondiente.

Los retiros pueden efectuarse en cajeros automáticos de Caja de Ahorros y de otros bancos, según la información proporcionada por la entidad.

View this post on Instagram

¿Cómo crear el PIN para retirar dinero con la tarjeta Punch?

Para retirar efectivo, los beneficiarios deben contar con un PIN de cuatro dígitos, que pueden configurar desde la aplicación Punch.

El procedimiento es el siguiente:

Ingresar a la aplicación Punch con la sesión iniciada.

Buscar la sección "Mi tarjeta" y seleccionar el menú de los tres puntos.

Elegir "Solicitar PIN para retiros en ATM" .

Introducir un código de cuatro dígitos y presionar "CREAR PIN" .

Revisar el código y seleccionar "Aceptar" para confirmarlo.

Antes de realizar el procedimiento, es necesario verificar que la tarjeta aparezca en estado Activo.

Una vez creado, el PIN podrá utilizarse para retirar efectivo en cajeros automáticos.

¿Los beneficiarios del PASE-U pueden retirar dinero con este PIN?

La guía de Caja de Ahorros aclara que la función de retiro mediante PIN no aplica para los estudiantes beneficiarios del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U).

Esta opción está dirigida exclusivamente a beneficiarios que ya cuentan con una tarjeta Punch correspondiente a:

Becas de concurso.

Becas de excelencia.

Becas de discapacidad.

El PIN tampoco es necesario para realizar compras en establecimientos comerciales, ya que su función es permitir los retiros de efectivo en cajeros automáticos.