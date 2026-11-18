Los estudiantes beneficiarios de becas de concurso, excelencia y discapacidad que utilizan la tarjeta PUNCH de Caja de Ahorros pueden activar su número de identificación personal (PIN) para realizar retiros de dinero en cajeros automáticos. La entidad bancaria explicó el procedimiento para crear la clave de cuatro dígitos.

Esta función está dirigida exclusivamente a los beneficiarios de las becas mencionadas y no aplica para el Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U).

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¿Cómo activar el PIN de la tarjeta PUNCH?

De acuerdo con Caja de Ahorros, los usuarios deben seguir estos pasos:

Ingresar a la opción «Mi tarjeta» .

Seleccionar «Solicitar PIN para retiros en ATM» .

Introducir un PIN de cuatro dígitos y presionar «Crear PIN» .

Seleccionar «Aceptar» para finalizar el proceso.

Una vez creado el PIN, los beneficiarios podrán utilizarlo para retirar dinero en los cajeros automáticos habilitados.

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¿Cuánto dinero se puede retirar con la tarjeta PUNCH?

Caja de Ahorros informó las siguientes condiciones para los retiros:

Monto mínimo por retiro: B/.5.00.

Monto máximo por retiro: B/.500.00.

Cantidad permitida: hasta cinco retiros diarios.

Cajeros disponibles: Caja de Ahorros y otros bancos.

Cargo en cajeros de otros bancos: B/.2.00 más ITBMS.

La entidad recomienda a los usuarios mantener su PIN en privado y evitar compartirlo con otras personas para proteger los fondos de sus becas.

Para consultas adicionales sobre la tarjeta PUNCH, los beneficiarios pueden comunicarse con Caja de Ahorros al 800-2252.