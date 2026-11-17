Nuevo accidente de tránsito cobró la vida de un peatón en Capira.

Un nuevo accidente de tránsito cobró la vida de un peatón en la provincia de Panamá Oeste. El hecho ocurrió la madrugada de este martes 17 de noviembre, en la vía Panamericana, a la altura de los Altos de Capira , en dirección hacia la ciudad de Panamá.

De acuerdo con información preliminar, la víctima, un hombre de aproximadamente 29 años, intentó cruzar los cuatro carriles de la vía de izquierda a derecha, en un punto de poca visibilidad, cuando fue impactado por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga.

¿Cómo ocurrió el accidente en Capira?

Tras el atropello, el conductor involucrado abandonó el lugar, por lo que hasta el momento se desconocen las características y generales del vehículo.

Al sitio acudieron unidades de la Policía Nacional, personal de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito y funcionarios del Ministerio Público, quienes atendieron la emergencia y realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Un dato que resalta en este caso es que, aproximadamente a 100 metros del lugar del accidente, se encuentra un paso elevado para peatones.

Panamá Oeste registra 52 víctimas por accidentes de tránsito

Con esta nueva víctima, la provincia de Panamá Oeste acumula 52 fallecidos por accidentes de tránsito en lo que va de 2026, según la información suministrada.

Una persona falleció tras ser atropellada la madrugada de este martes en la vía Panamericana, en Altos de Capira en dirección hacia la capital. De acuerdo con información preliminar, la víctima intentó cruzar los cuatro carriles de circulación; el conductor se dio a la fuga tras… pic.twitter.com/NXLKgiy08Z — Telemetro Reporta (@TReporta) November 17, 2026

Autoridades reiteran llamado a la prevención

Las autoridades exhortan a los peatones a evitar cruzar vías de circulación rápida por puntos no habilitados y utilizar los puentes peatonales para reducir el riesgo de accidentes.

Este nuevo hecho vuelve a poner en evidencia los riesgos de cruzar vías de alto tráfico sin utilizar los pasos peatonales habilitados. Las autoridades mantienen las investigaciones para identificar al conductor involucrado y esclarecer las circunstancias de este atropello y fuga.