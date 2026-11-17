Vacantes de empleo disponibles en la ACP

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) actualizó su portal de empleos con nuevas oportunidades laborales dirigidas a ciudadanos panameños interesados en trabajar en la institución. Entre las posiciones anunciadas figuran plomeros, techadores, capitanes de barcaza de perforación en adiestramiento y ayudantes estudiantiles en áreas administrativas y técnicas.

La entidad mantiene habilitada su plataforma digital para que los aspirantes consulten los requisitos de cada puesto y presenten sus solicitudes.

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¿Cuáles son las vacantes de empleo disponibles en el Canal de Panamá?

Entre las oportunidades publicadas en el portal de la ACP se encuentran:

Capitán de barcaza de perforación en adiestramiento.

Techero: registro abierto.

Plomero: registro abierto.

Ayudante estudiantil administrativo.

Ayudante estudiantil artesanal: área técnico-industrial.

Los interesados pueden revisar los requisitos, las condiciones y la disponibilidad de cada posición en el portal oficial de empleos del Canal de Panamá.

¿Cómo aplicar a las vacantes de empleo de la ACP?

Los ciudadanos panameños interesados en participar en las convocatorias pueden seguir estos pasos:

Ingresar al portal Empleos Panacanal .

Revisar las vacantes publicadas y seleccionar la posición de interés.

Consultar los requisitos establecidos para el puesto.

Completar el proceso de postulación mediante la plataforma.

La ACP también dispone de oportunidades dirigidas a estudiantes de áreas administrativas, técnicas e industriales.

ACP invita a registrarse en su Red de Talento

Las personas que no encuentren una vacante acorde con su perfil pueden incorporarse a la Red de Talento de la Autoridad del Canal de Panamá. Este registro permite al equipo de reclutamiento conocer el interés de los aspirantes en futuras oportunidades laborales.

La institución aclara que inscribirse en la Red de Talento no equivale a presentar una solicitud de empleo. Los usuarios podrán recibir notificaciones por correo electrónico cuando se publique una vacante relacionada con sus intereses, para que posteriormente puedan aplicar.

Quienes ya hayan presentado solicitudes anteriormente cuentan con un perfil creado y no necesitan completar nuevamente el formulario.

Para consultar postulaciones anteriores o actualizar sus datos, pueden ingresar a la plataforma de seguimiento de solicitudes. La ACP recordó que sus vacantes están dirigidas a ciudadanos panameños.