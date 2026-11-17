El boxeador irlandés Lee “El Champo” Reeves falleció el lunes 16 de noviembre de 2026, a los 31 años, después de permanecer más de tres meses hospitalizado por una grave lesión cerebral sufrida durante un combate. La noticia de su muerte fue confirmada por la promotora Queensberry Promotions, que lamentó la pérdida del deportista.

Reeves sufrió la lesión el pasado 1 de agosto, cuando enfrentó a su compatriota Gary Cully en el 3Arena de Dublín, Irlanda, durante una pelea de la división superligera (140 libras).

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¿Qué le ocurrió al boxeador Lee Reeves durante su última pelea?

El púgil irlandés fue noqueado en el décimo asalto y tuvo que ser retirado del cuadrilátero en camilla para recibir atención médica de urgencia.

Tras ser trasladado a un hospital, fue sometido a una intervención quirúrgica y posteriormente se le indujo a un coma debido a la gravedad de su lesión cerebral.

En octubre, Reeves fue trasladado al Hospital Universitario de Limerick, su ciudad natal, para permanecer más cerca de sus familiares.

Según reportes de medios irlandeses, el boxeador había mostrado algunas señales de recuperación. Sin embargo, una infección registrada durante el fin de semana previo a su fallecimiento complicó su estado de salud.

¿Quién era Lee Reeves y cuál fue su trayectoria en el boxeo?

Nacido en Limerick, Irlanda, Lee Reeves debutó como boxeador profesional en 2018.

Durante su carrera disputó 18 combates, con un registro de:

16 victorias.

2 derrotas.

11 triunfos por nocaut.

Fuera del cuadrilátero, Reeves también participó en iniciativas de concientización sobre la salud mental y prevención del suicidio.

Gary Cully, su último rival, expresó su pesar por el fallecimiento del boxeador, a quien consideraba un amigo.

La muerte de Reeves ha generado muestras de condolencias en la comunidad boxística, que recuerda tanto su trayectoria deportiva como su compromiso con causas sociales.