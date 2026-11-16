Panamá clasifica a la Liga de Naciones 2026-2027.

La Selección Mayor Masculina de Panamá consiguió su clasificación al Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf 2026/27 tras vencer 2-0 a Curazao el domingo 15 de noviembre, en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez. Con este resultado, la Roja ganó la serie por marcador global de 2-0, luego del empate sin goles registrado en el partido de ida.

Además de avanzar a las finales de la Liga de Naciones, el conjunto dirigido por Thomas Christiansen aseguró su clasificación a la Copa Oro de Concacaf 2027.

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¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Panamá?

El próximo compromiso oficial de Panamá en la Liga de Naciones de Concacaf está previsto para marzo de 2027, cuando se dispute el Final Four.

Las fechas y la sede anunciadas son:

Fechas: del 25 al 28 de marzo de 2027.

Estadio: SoFi Stadium.

Ubicación: Inglewood, California, Estados Unidos.

Competencia: Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf 2026/27.

Con esta clasificación, Panamá disputará su cuarto Final Four consecutivo, tras participar en las ediciones 2022/23, 2023/24 y 2024/25.

Panamá podría disputar un amistoso en diciembre

Antes de sus compromisos oficiales de marzo, se proyecta que la Selección de Panamá dispute un partido amistoso durante diciembre de 2026.

Sin embargo, todavía no se han confirmado el rival, la fecha ni la sede de ese posible encuentro.

La clasificación al Final Four y a la Copa Oro 2027 representa un nuevo logro para el equipo dirigido por Thomas Christiansen, que buscará mantener su protagonismo en las competencias de Concacaf.