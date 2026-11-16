El ministro de Ambiente de Panamá, Juan Carlos Navarro , informó que participa en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), que se desarrolla en Antalya, Turquía, del 9 al 20 de noviembre de 2026, donde se abordan los desafíos climáticos y las acciones internacionales para enfrentarlos.

Durante su participación, Navarro destacó las consecuencias que la disminución de las lluvias puede tener sobre la disponibilidad de agua en Panamá, tanto para las comunidades como para el funcionamiento del Canal.

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Navarro destaca el impacto de la falta de lluvias en Panamá

"Ya hemos visto cómo la falta de lluvias reduce la cantidad de agua disponible para nuestras comunidades y para el funcionamiento del Canal", expresó el ministro a través de sus redes sociales. "Ya hemos visto cómo la falta de lluvias reduce la cantidad de agua disponible para nuestras comunidades y para el funcionamiento del Canal", expresó el ministro a través de sus redes sociales.

El ministro de Ambiente, @juancanavarro, participa de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2026 (COP31) en Antalya, Turquía, donde informó que representa a Panamá en las conversaciones sobre el presente y futuro del clima mundial.



"Ya hemos visto… pic.twitter.com/Gg6WMbyd74 — Telemetro Reporta (@TReporta) November 16, 2026

Navarro señaló que su participación en la COP31 también representa una oportunidad para invitar a representantes de otros países al Congreso Mundial de Áreas Protegidas y Conservadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), que tendrá lugar en Panamá en septiembre de 2027.

Panamá será sede de un congreso mundial sobre áreas protegidas en 2027

El encuentro internacional está programado del 4 al 10 de septiembre de 2027, en Ciudad de Panamá, y reunirá a especialistas, representantes gubernamentales, organizaciones ambientales y otros sectores vinculados con la conservación de la naturaleza.

De acuerdo con las proyecciones divulgadas por el Ministerio de Ambiente, se espera la participación de hasta 10,000 especialistas y representantes del sector ambiental.

El congreso buscará promover acuerdos, intercambiar conocimientos y establecer prioridades para la conservación de parques nacionales y otras áreas protegidas durante la próxima década.

Por otra parte, Navarro aclaró que este tipo de viajes internacionales se realiza con fondos propios o mediante invitaciones de organismos internacionales.