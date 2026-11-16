El ministro de Ambiente de Panamá, Juan Carlos Navarro, informó que participa en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), que se desarrolla en Antalya, Turquía, del 9 al 20 de noviembre de 2026, donde se abordan los desafíos climáticos y las acciones internacionales para enfrentarlos.
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Navarro señaló que su participación en la COP31 también representa una oportunidad para invitar a representantes de otros países al Congreso Mundial de Áreas Protegidas y Conservadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), que tendrá lugar en Panamá en septiembre de 2027.
Panamá será sede de un congreso mundial sobre áreas protegidas en 2027
El encuentro internacional está programado del 4 al 10 de septiembre de 2027, en Ciudad de Panamá, y reunirá a especialistas, representantes gubernamentales, organizaciones ambientales y otros sectores vinculados con la conservación de la naturaleza.
De acuerdo con las proyecciones divulgadas por el Ministerio de Ambiente, se espera la participación de hasta 10,000 especialistas y representantes del sector ambiental.
El congreso buscará promover acuerdos, intercambiar conocimientos y establecer prioridades para la conservación de parques nacionales y otras áreas protegidas durante la próxima década.
Por otra parte, Navarro aclaró que este tipo de viajes internacionales se realiza con fondos propios o mediante invitaciones de organismos internacionales.