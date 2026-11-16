El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) inició el pago de los Certificados de Pago Negociables de la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes (CEPANIM) a los cónyuges sobrevivientes de beneficiarios fallecidos. La entidad estima que alrededor de 800 personas podrían ser atendidas durante esta etapa del proceso.
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¿Quiénes están recibiendo los pagos del CEPANIM?
De acuerdo con la funcionaria, esta etapa de pagos está dirigida inicialmente a los cónyuges sobrevivientes de las personas que tenían derecho al beneficio y fallecieron.
La información proporcionada no precisa las fechas de atención, los requisitos que deben presentar los interesados ni los lugares habilitados para realizar el trámite.
Información: Benita De León.