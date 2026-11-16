El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) inició el pago de los Certificados de Pago Negociables de la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes (CEPANIM) a los cónyuges sobrevivientes de beneficiarios fallecidos. La entidad estima que alrededor de 800 personas podrían ser atendidas durante esta etapa del proceso.

Carmen Jaén, coordinadora del CEPANIM del MEF, confirmó el inicio de los desembolsos dirigidos a este grupo de beneficiarios.

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¿Quiénes están recibiendo los pagos del CEPANIM?

#ECONewsLoÚltimo I Ya iniciaron el pago de los Cepanim a los cónyuges de los beneficiarios fallecidos.



"Iniciamos con los sobrevivientes cónyuges de los beneficiarios difuntos, estamos esperando a alrededor de 800 personas", detalla la coordinadora de Cepanim del @Mef_Pma,… pic.twitter.com/GQHAVoIi9d — ECOtvPanamá (@EcoPanamaTV) November 16, 2026

"Iniciamos con los sobrevivientes cónyuges de los beneficiarios difuntos, estamos esperando a alrededor de 800 personas", detalló Jaén. "Iniciamos con los sobrevivientes cónyuges de los beneficiarios difuntos, estamos esperando a alrededor de 800 personas", detalló Jaén.

De acuerdo con la funcionaria, esta etapa de pagos está dirigida inicialmente a los cónyuges sobrevivientes de las personas que tenían derecho al beneficio y fallecieron.

La información proporcionada no precisa las fechas de atención, los requisitos que deben presentar los interesados ni los lugares habilitados para realizar el trámite.

Información: Benita De León.