Panamá Nacionales -  16 de noviembre de 2026 - 10:36

Trabajos del IDAAN programados para la semana del 16 y 22 de noviembre en potabilizadoras

El IDAAN realizará trabajos de mantenimiento en plantas potabilizadoras de distintas provincias durante la semana del 16 al 22 de noviembre de 2026.

Trabajos del IDAAN programados para noviembre en potabilizadoras.

Trabajos del IDAAN programados para noviembre en potabilizadoras.

@IDAANnario
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó el calendario de trabajos de mantenimiento programados en diferentes plantas potabilizadoras del país durante la semana del 16 al 22 de noviembre de 2026.

Trabajos del IDAAN para esta semana

Panamá Este

  • Chepo

Provincia de Chiriquí

  • Los Algarrobos
  • San Francisco
  • Divalá
  • Tolé
  • San Félix
  • Santa Marta
  • Dolega
  • Chorro Blanco

Provincia de Los Santos

  • Llano de Piedra
  • Macaracas
  • Rufina Alfaro

Provincia de Herrera

  • Roberto Reyna
  • Parita
  • Acueducto de Las Minas

Provincia de Panamá Oeste

  • Chame

Provincia de Bocas del Toro

  • Quebrada Nigua

Provincia de Herrera

  • Roberto Reyna

Provincias de Veraguas

  • Santiago

Provincia de Darién

  • Villa Darién

Provincia de Coclé

  • Penonomé

Provincia de Colón

  • Río Gatún

Región Metropolitana

  • Centenario de Pacora

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