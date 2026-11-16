Trabajos del IDAAN programados para la semana del 16 y 22 de noviembre en potabilizadoras

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó el calendario de trabajos de mantenimiento programados en diferentes plantas potabilizadoras del país durante la semana del 16 al 22 de noviembre de 2026.
- Chepo
Provincia de Chiriquí
- Los Algarrobos
- San Francisco
- Divalá
- Tolé
- San Félix
- Santa Marta
- Dolega
- Chorro Blanco
Provincia de Los Santos
- Llano de Piedra
- Macaracas
- Rufina Alfaro
Provincia de Herrera
- Roberto Reyna
- Parita
- Acueducto de Las Minas
Provincia de Panamá Oeste
- Chame
Provincia de Bocas del Toro
- Quebrada Nigua
Provincia de Herrera
- Roberto Reyna
Provincias de Veraguas
- Santiago
Provincia de Darién
- Villa Darién
Provincia de Coclé
- Penonomé
Provincia de Colón
- Río Gatún
Región Metropolitana
- Centenario de Pacora