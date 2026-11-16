CSS reembolsa hasta B/.62.50 por lentes y B/.100 por prótesis dentales: requisitos y quiénes pueden solicitarlo

Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) que cumplan los requisitos establecidos pueden solicitar un reembolso de hasta B/.62.50 por la compra de lentes y B/.100.00 por prótesis dentales. Estos beneficios buscan contribuir a los gastos de salud visual y dental de los asegurados que tienen derecho a recibirlos.

La institución reconoce el 50 % del costo de cada beneficio, hasta los límites máximos establecidos, y permite presentar nuevas solicitudes después de determinados períodos.

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¿Cuánto paga la CSS por lentes y prótesis dentales?

Los montos máximos reconocidos por la Caja de Seguro Social son los siguientes:

Lentes: la CSS considera un costo máximo de B/.125.00 y reembolsa hasta B/.62.50 , equivalente al 50 % de ese valor.

Prótesis dentales: la institución considera un costo máximo de B/.200.00 y reembolsa hasta B/.100.00, correspondiente al 50 % del valor establecido.

En ambos casos, cualquier gasto que supere los límites reconocidos deberá ser asumido por el solicitante.

@CSS

El reembolso dependerá del costo de la compra y no necesariamente alcanzará el monto máximo.

¿Cada cuánto tiempo se pueden solicitar estos beneficios?

La CSS establece períodos específicos para solicitar nuevamente el reembolso:

Lentes: cada dos años, contados desde la fecha de la última solicitud pagada por la institución.

Prótesis dentales: cada cinco años, contados desde la fecha de la última solicitud pagada.

¿Quiénes pueden solicitar el beneficio de lentes y prótesis dentales?

De acuerdo con las disposiciones indicadas por la CSS, pueden solicitar estos beneficios:

Jubilados y pensionados a cargo del Estado.

Pensionados por vejez.

Pensionados por invalidez.

Pensionados por incapacidad permanente absoluta de Riesgos Profesionales.

Pensionados por incapacidad permanente parcial de Riesgos Profesionales que no estén trabajando.

Requisitos para solicitar el reembolso de lentes y prótesis dentales

Los interesados deberán presentar la siguiente documentación:

Receta médica original expedida por un odontólogo, oftalmólogo u optómetra, según el beneficio solicitado.

Original y copia de la factura fiscal o electrónica , emitida a nombre del jubilado o pensionado y conforme a las normas fiscales vigentes.

Original y copia del documento de identidad personal o carné de Seguro Social para extranjeros, cuando corresponda.

Original y copia del talonario de cheque, comprobante de pago o certificación , en el caso de jubilados del Estado.

Solicitud de Beneficios de Lentes y Prótesis Dental, debidamente completada.

Cuando la compra se realice en el extranjero, los documentos deberán estar apostillados o contar con la certificación consular correspondiente.

Si están redactados en otro idioma, deberán traducirse al español mediante un traductor público autorizado.

¿Cuánto tiempo hay para solicitar el reembolso ante la CSS?

El artículo 150 del texto único de la Ley 51 de 2025 establece un plazo de un año para reclamar el reembolso de lentes y prótesis dentales.

Este período comienza a contarse desde la fecha de adquisición del producto.

Por ello, los beneficiarios deben presentar su solicitud dentro del plazo establecido y conservar la factura y los demás documentos requeridos para realizar el trámite.