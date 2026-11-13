Panamá Nacionales -  13 de noviembre de 2026 - 14:09

CSS anuncia reubicación de médicos por afectaciones en la Policlínica Presidente Remón

La CSS informó sobre afectaciones en la Policlínica Presidente Remón y habilitó canales para consultar la reubicación de médicos y confirmar citas.

CSS anuncia reubicación de médicos 

CSS anuncia reubicación de médicos 

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que, debido a afectaciones en la Policlínica Presidente Remón, los pacientes podrán consultar sobre la reubicación de sus médicos y confirmar sus próximas citas a través de los canales de atención habilitados por la institución.

La entidad indicó que también estará contactando directamente a los asegurados para proporcionarles información sobre sus consultas médicas programadas.

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¿Cómo confirmar una cita en la Policlínica Presidente Remón?

La CSS puso a disposición de los pacientes los siguientes canales para verificar sus citas y conocer la ubicación de los médicos:

  • Línea telefónica: 199.

  • WhatsApp: 6997-2539.

  • Telegram: 6997-2539.

  • Disponibilidad de los canales digitales: las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Mediante estos servicios, los pacientes podrán solicitar información sobre la reubicación de los profesionales de salud y confirmar los detalles de sus próximas consultas.

CSS contactará directamente a los pacientes

La institución también informó que su personal se comunicará con los pacientes para brindarles orientación sobre las citas médicas que tengan programadas.

Por el momento, la CSS no ha detallado cuáles son las afectaciones en la Policlínica Presidente Remón, ni ha proporcionado un listado de los médicos reubicados o de las instalaciones donde estarán atendiendo.

Por ello, los asegurados que tengan citas próximas podrán utilizar los canales oficiales para verificar dónde recibirán atención.

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