Pago a servidores públicos: fechas de la última quincena de noviembre y décimo tercer mes 2026

Los servidores públicos de Panamá recibirán el pago correspondiente a la segunda quincena de noviembre de 2026 entre el miércoles 25 y el viernes 27 de noviembre, de acuerdo con el calendario de desembolsos del sector público. Además, la tercera partida del décimo tercer mes está programada para el viernes 4 de diciembre.

El cronograma establece tres fechas de pago, según la institución a la que pertenecen los funcionarios, e incluye el desembolso de pensiones alimenticias.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido de interés: Chapman asegura que ya se pagó a trabajadores de la UNACHI y cuestiona salarios de altos funcionarios

¿Quiénes cobran el miércoles 25 de noviembre?

El miércoles 25 de noviembre corresponde el pago a los siguientes grupos e instituciones:

Pensiones alimenticias.

Servicio de Protección Institucional (SPI).

Estamentos de seguridad.

Ministerio de Educación (MEDUCA).

Ministerio de Cultura.

¿Quiénes cobran el jueves 26 de noviembre?

Para el jueves 26 de noviembre está previsto el pago de las pensiones alimenticias correspondientes a los grupos 2 y 3, así como de los funcionarios de las siguientes instituciones:

Asamblea Nacional.

Contraloría General de la República.

Ministerio de la Presidencia.

Ministerio de Relaciones Exteriores.

Ministerio de Comercio e Industrias.

Ministerio de Obras Públicas.

Ministerio de Economía y Finanzas.

Ministerio de Gobierno.

Ministerio de Seguridad Pública.

Ministerio de Ambiente.

Tribunal Administrativo de la Función Pública.

Defensoría del Pueblo.

¿Quiénes cobran el viernes 27 de noviembre?

El viernes 27 de noviembre corresponde el pago a los funcionarios del tercer grupo, integrado por las siguientes instituciones:

Ministerio de Desarrollo Agropecuario.

Ministerio de Salud.

Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.

Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial.

Ministerio de Desarrollo Social.

Tribunal Administrativo Tributario.

Ministerio de la Mujer.

Órgano Judicial.

Procuraduría General de la Nación.

Procuraduría de la Administración.

Tribunal Electoral.

Fiscalía General Electoral.

Otros gastos de administración.

Tribunal de Cuentas.

Fiscalía de Cuentas.

¿Cuándo pagan el décimo tercer mes a los servidores públicos?

La tercera partida del décimo tercer mes de 2026 para los servidores públicos está programada para el viernes 4 de diciembre, según el calendario establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Contraloría General de la República.

Este desembolso corresponde a la última partida del décimo tercer mes del año y se realizará después de los pagos de la segunda quincena de noviembre.