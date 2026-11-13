Panamá Nacionales -  13 de noviembre de 2026 - 11:57

Pago a servidores públicos: fechas de la última quincena de noviembre y décimo tercer mes 2026

Los servidores públicos cobrarán la segunda quincena de noviembre entre el 25 y el 27. La tercera partida del décimo tercer mes se pagará el 4 de diciembre.

Pago a servidores públicos

Pago a servidores públicos

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Los servidores públicos de Panamá recibirán el pago correspondiente a la segunda quincena de noviembre de 2026 entre el miércoles 25 y el viernes 27 de noviembre, de acuerdo con el calendario de desembolsos del sector público. Además, la tercera partida del décimo tercer mes está programada para el viernes 4 de diciembre.

El cronograma establece tres fechas de pago, según la institución a la que pertenecen los funcionarios, e incluye el desembolso de pensiones alimenticias.

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¿Quiénes cobran el miércoles 25 de noviembre?

El miércoles 25 de noviembre corresponde el pago a los siguientes grupos e instituciones:

  • Pensiones alimenticias.

  • Servicio de Protección Institucional (SPI).

  • Estamentos de seguridad.

  • Ministerio de Educación (MEDUCA).

  • Ministerio de Cultura.

¿Quiénes cobran el jueves 26 de noviembre?

Para el jueves 26 de noviembre está previsto el pago de las pensiones alimenticias correspondientes a los grupos 2 y 3, así como de los funcionarios de las siguientes instituciones:

  • Asamblea Nacional.

  • Contraloría General de la República.

  • Ministerio de la Presidencia.

  • Ministerio de Relaciones Exteriores.

  • Ministerio de Comercio e Industrias.

  • Ministerio de Obras Públicas.

  • Ministerio de Economía y Finanzas.

  • Ministerio de Gobierno.

  • Ministerio de Seguridad Pública.

  • Ministerio de Ambiente.

  • Tribunal Administrativo de la Función Pública.

  • Defensoría del Pueblo.

¿Quiénes cobran el viernes 27 de noviembre?

El viernes 27 de noviembre corresponde el pago a los funcionarios del tercer grupo, integrado por las siguientes instituciones:

  • Ministerio de Desarrollo Agropecuario.

  • Ministerio de Salud.

  • Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.

  • Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial.

  • Ministerio de Desarrollo Social.

  • Tribunal Administrativo Tributario.

  • Ministerio de la Mujer.

  • Órgano Judicial.

  • Procuraduría General de la Nación.

  • Procuraduría de la Administración.

  • Tribunal Electoral.

  • Fiscalía General Electoral.

  • Otros gastos de administración.

  • Tribunal de Cuentas.

  • Fiscalía de Cuentas.

¿Cuándo pagan el décimo tercer mes a los servidores públicos?

La tercera partida del décimo tercer mes de 2026 para los servidores públicos está programada para el viernes 4 de diciembre, según el calendario establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Contraloría General de la República.

Este desembolso corresponde a la última partida del décimo tercer mes del año y se realizará después de los pagos de la segunda quincena de noviembre.

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