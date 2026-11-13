Latin Grammy 2026: Rosalía arrasa con seis premios. Conozca a todos los ganadores

Rosalía fue una de las grandes protagonistas de los Latin Grammy 2026.

La música latina celebró su gran noche este jueves 12 de noviembre con la entrega de los Latin Grammy 2026, que celebraron su edición número 27 en Las Vegas, Estados Unidos.

Contenido de Interés: Wildwood: así es la exposición en Londres que revela el universo de la nueva película de LAIKA

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

La cantante española Rosalía se convirtió en una de las grandes protagonistas de la gala al conquistar seis reconocimientos, entre ellos Álbum del Año por LUX (Complete Works) y Canción del Año por La Perla, colaboración con Yahritza y Su Esencia. Por su parte, el argentino Milo J también destacó al obtener cuatro galardones.

¿Por qué se entregan los premios Latin Grammy?

Los Latin Grammy son reconocimientos otorgados por la Academia Latina de la Grabación para destacar la excelencia artística y técnica de las producciones de música latina.

Estos premios distinguen el trabajo de cantantes, compositores, productores, músicos, ingenieros de sonido y otros profesionales de la industria musical.

La premiación contempla diferentes géneros, entre ellos pop, música urbana, rock, salsa, merengue, bachata, música regional mexicana, folclore y música alternativa.

¿Quiénes fueron los ganadores de los Latin Grammy 2026?

Estos son los ganadores de las principales categorías y de los géneros incluidos en tu listado, con los nombres y títulos corregidos según la Academia Latina de la Grabación.

Categorías principales

Álbum del Año: LUX (Complete Works) – Rosalía.

Canción del Año: La Perla – Rosalía.

Grabación del Año: Niño – Milo J.

Mejor Nuevo Artista: Aria Vega.

Pop

Mejor Álbum Pop Contemporáneo: ¿Y Ahora Qué +? – Alejandro Sanz.

Mejor Álbum Pop Tradicional: Yo Canto 2 – Laura Pausini.

Mejor Canción Pop: La Perla – Rosalía con Yahritza y Su Esencia.

Música urbana

Mejor Álbum de Música Urbana: Tropicoqueta – Karol G.

Mejor Canción Urbana: Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 – Bizarrap y Daddy Yankee.

Mejor Canción de Rap/Hip Hop: Antisistema – J Noa y Trooko.

Mejor Interpretación de Reggaetón: Verano Rosa – Karol G y Feid.

Mejor Interpretación Urbana: Gil – Milo J y Trueno.

Mejor Canción Urbana ganan reconocimieto Bizarrap y Daddy Yankee. Crhis delmas/AFP

Música regional mexicana

Mejor Álbum de Música Norteña: Lo Que Me Falta Por Llorar – Grupo Frontera.

Mejor Canción Regional Mexicana: No Capea – Xavi.

Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi: La Fernández – Camila Fernández.

Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea: Dosis – Xavi.

Mejor Álbum de Música Tejana: Bobby Pulido & Friends: Una Tuya y Una Mía (Vol. 2/En Vivo) – Bobby Pulido.

Mejor Álbum de Música Banda: Piedras a la Luna – Edén Muñoz.

Rock y música alternativa

Mejor Álbum de Música Alternativa: LUX (Complete Works) – Rosalía.

Mejor Canción Alternativa: Ante la duda, baila – Jorge Drexler.

Mejor Álbum Pop/Rock: Juanesteban – Juanes.

Mejor Canción Pop/Rock: Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día – CA7RIEL y Paco Amoroso, junto a Sting.

Mejor Álbum de Rock: Shine – Fito Páez.

Mejor Canción de Rock: Ego – The Warning.

Mejor Canción Pop/Rock, ganaron CA7RIEL y Paco Amoroso, junto a Sting. Crhis Delmas/AFP

Cantautor y música tropical

Mejor Álbum Cantautor: Taracá – Jorge Drexler.

Mejor Canción Cantautor: Dime – Silvana Estrada.

Mejor Álbum de Salsa: El Alma En Clave – Luis Enrique.

Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato: El Último Disco Vol. 1 – Carlos Vives.

Mejor Álbum de Merengue y/o Bachata: Chula – Techy.

Mejor Álbum Tropical Tradicional: Íntimo (En Vivo) – Gilberto Santa Rosa.

Mejor Álbum Tropical Contemporáneo: Antes Que El Tiempo Se Vaya – Fonseca.

Mejor Canción Tropical: empate entre Nombre y Apellido – Luis Enrique y De La Ghetto, y Realidad-Es – Grupo Niche.

Otras categorías

Mejor Álbum Folclórico: La Vida Era Más Corta – Milo J.

Mejor Canción de Raíces: El Tambor Chico – Facundo Balta y Jorge Drexler.

Mejor Álbum de Tango: Le Grand Tango – Quinteto Astor Piazzolla.

Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz: Gonzalo Plays Pino – Gonzalo Rubalcaba Trio.

Compositor del Año: Sara Schell.

Productor del Año: Edgar Barrera.

La edición número 27 de los Latin Grammy dejó una noche de reconocimientos para distintas figuras de la música latina. Rosalía encabezó la celebración con seis galardones, mientras que Milo J también tuvo una participación destacada. La ceremonia volvió a reunir diferentes géneros y generaciones de artistas en una de las premiaciones más importantes de la industria musical latina.