CSS suspende atención en dos Centros de Bienestar por daños tras el sismo del 9 de octubre

La Caja de Seguro Social ( CSS ) anunció este viernes 13 de noviembre la suspensión temporal de los Centros de Bienestar de San Miguelito y Plaza 5 de Mayo, debido a afectaciones en sus infraestructuras provocadas por el sismo registrado el pasado 9 de octubre en Panamá.

La institución explicó que la medida es preventiva y busca garantizar la seguridad de los adultos mayores y demás usuarios que participan en las actividades que ofrecen estos centros.

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¿Cuáles son los Centros de Bienestar de la CSS que suspendieron sus servicios?

De acuerdo con el comunicado oficial, los centros que permanecerán temporalmente suspendidos son:

Centro de Bienestar de San Miguelito

Centro de Bienestar de Plaza 5 de Mayo

La CSS indicó que ambas instalaciones presentan afectaciones en sus infraestructuras como consecuencia del movimiento sísmico del 9 de octubre.

Por el momento, la institución no ha informado cuándo se reanudarán las actividades en estos dos centros.

¿Dónde recibirán atención los usuarios de los Centros de Bienestar suspendidos?

La CSS informó que los usuarios podrán acudir al Centro de Bienestar de Parque Lefevre, que continuará brindando sus servicios.

Los detalles de atención son:

Centro habilitado: Centro de Bienestar de Parque Lefevre.

Horario: de 7:00 a. m. a 3:00 p. m.

Servicios: cursos, talleres, programas de prevención y promoción de la salud.

El doctor Aquiles Aguilar, jefe nacional del Programa de Jubilados, Pensionados y Tercera Edad de la CSS, explicó que se reorganizarán las fechas de los cursos para garantizar la continuidad de las actividades.

“Tenemos opciones para poder retomar los cursos y los usuarios pueden acudir al Centro de Bienestar de Parque Lefevre donde se les estará agendado y reorganizando las fechas de los cursos, al igual que tenemos un listado de quienes estaremos contactando vía telefónica”, señaló Aguilar.

CSS reorganizará cursos y talleres para adultos mayores

La institución detalló que los Centros de Bienestar ofrecen actividades orientadas a promover la salud física, mental y social de los adultos mayores.

Entre los servicios disponibles se encuentran:

Cursos y talleres

Seminarios

Ejercicios y actividades físicas

Bailes

Círculos de lectura

Programas de prevención y promoción de la salud

La CSS reiteró que el Centro de Bienestar de Parque Lefevre permanece operativo y recibirá a los usuarios afectados por la suspensión temporal de las otras dos instalaciones.