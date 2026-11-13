Alcaldía de Panamá proyecta más de $173 millones para obras en 2027: conoce las áreas prioritarias

Alcaldía de Panamá proyecta más de $173 millones

La Alcaldía de Panamá contempla destinar B/.173,874,964 a obras y proyectos durante 2027, según la propuesta presupuestaria presentada este jueves 12 de noviembre ante el Concejo Municipal. Los recursos estarían dirigidos al mejoramiento de calles, aceras, parques, instalaciones deportivas y otros espacios públicos en los corregimientos del distrito capital.

La inversión proyectada representa un incremento del 60.9% respecto al presupuesto de inversión de 2026 y equivale al 53.3% del presupuesto consolidado municipal previsto para el próximo año, que asciende a B/.325,970,409.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido de interés: ¿Debe cambiar las puertas o aceras de su casa? Alcaldía de Panamá aclara las reglas del Acuerdo 316

¿En qué obras invertirá la Alcaldía de Panamá durante 2027?

De acuerdo con la propuesta, los proyectos municipales estarán enfocados en seis áreas prioritarias:

Infraestructura vial: mejoramiento de calles, aceras y puentes.

Recuperación de espacios públicos: construcción y rehabilitación de parques, canchas deportivas y áreas recreativas.

Equipamiento urbano: fortalecimiento de centros comunitarios y espacios de uso ciudadano.

Educación y cultura: desarrollo de iniciativas relacionadas con actividades educativas y culturales.

Seguridad ciudadana: proyectos de prevención mediante sistemas de videovigilancia.

Medio ambiente: iniciativas orientadas a la protección ambiental.

La administración municipal señaló que estas inversiones buscan mejorar la movilidad, recuperar espacios comunitarios y atender necesidades de los residentes de los distintos corregimientos.

Presupuesto 2027: ¿de dónde saldrán los fondos para las obras?

La Alcaldía de Panamá indicó que B/.80 millones de los recursos previstos para inversión provendrían de los fondos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

Las principales cifras de la propuesta presupuestaria son:

B/.325,970,409: presupuesto consolidado proyectado para 2027.

B/.173,874,964: recursos destinados a inversión en obras y proyectos.

60.9%: incremento proyectado frente al presupuesto de inversión de 2026.

53.3%: proporción del presupuesto consolidado destinada a inversión.

B/.80 millones: fondos del IBI contemplados para financiar proyectos.

Propuesta presupuestaria fue presentada ante el Concejo Municipal

La propuesta de presupuesto municipal para 2027 fue presentada ante el Concejo Municipal de Panamá, como parte del proceso de planificación de los recursos que se utilizarían durante el próximo año.

Con esta proyección, la Alcaldía busca aumentar la inversión en infraestructura y espacios públicos, así como impulsar proyectos de seguridad, educación, cultura y protección ambiental.

Los montos anunciados corresponden a la propuesta presupuestaria para 2027, por lo que su ejecución dependerá de la aprobación del presupuesto y de los procedimientos correspondientes.