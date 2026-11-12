¿Debe cambiar las puertas o aceras de su casa? Alcaldía de Panamá aclara las reglas del Acuerdo 316

La Alcaldía de Panamá aclaró que el Acuerdo Municipal 316, que establece la Guía de Diseño Urbano para el Espacio Público, busca recuperar las aceras y garantizar espacios accesibles para los peatones, especialmente para personas con movilidad reducida, adultos mayores, niños y mujeres embarazadas.

El subdirector de Planificación Urbana, José Isturaín, explicó que la normativa tiene como propósito mejorar las condiciones del espacio público y recordó que los propietarios tienen responsabilidades relacionadas con la construcción y el mantenimiento de las aceras.

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"La guía no busca en ningún concepto multar, lo que busca la guía es que nosotros, como ciudadanos, adecuemos nuestro espacio público, lo mejoremos y lo mantengamos tal cual ya lo establece nuestro Código Administrativo desde 1916, que habla de que nosotros, como propietarios, debemos mejorar y mantener y hacer nuestra construcción de nuestras aceras", manifestó Isturaín.

¿Qué establece el Acuerdo Municipal 316 sobre las aceras?

El funcionario señaló que una de las prioridades es garantizar la accesibilidad universal y eliminar los obstáculos que dificultan la circulación peatonal, especialmente en las zonas más transitadas de la ciudad.

El subdirector de Planificación Urbana de la Alcaldía de Panamá, José Isturaín, explicó que a través del Acuerdo Municipal 316, que establece la Guía de Diseño Urbano para el Espacio Público, se busca que “como ciudadanos adecuemos nuestro espacio público, lo mejoremos y lo… pic.twitter.com/8Cl89m1NdL — Telemetro Reporta (@TReporta) November 12, 2026

La normativa establece un ancho libre de circulación de 1.80 metros, aunque contempla excepciones de 1.50 metros en determinadas condiciones.

"Si nosotros queremos adecuar nuestra ciudad para que cumpla con los requisitos mínimos de accesibilidad universal, si tú haces la medida 1.20, en 1.20 una persona en silla de ruedas no puede pasar. La guía te dice cuándo puedes tener una excepción", explicó Isturaín. "Si nosotros queremos adecuar nuestra ciudad para que cumpla con los requisitos mínimos de accesibilidad universal, si tú haces la medida 1.20, en 1.20 una persona en silla de ruedas no puede pasar. La guía te dice cuándo puedes tener una excepción", explicó Isturaín.

Agregó que la prioridad principal es retirar los obstáculos que actualmente ocupan la servidumbre pública.

¿Están prohibidas las puertas que abren hacia afuera?

El abogado Harmodio Harris, de la Alcaldía de Panamá, aclaró que el acuerdo no establece una prohibición general contra las puertas que abren hacia afuera, sino que busca impedir que invadan el espacio público.

"El acuerdo establece que ni una de las puertas va a poder invadir el espacio público. Para poder cumplir con esa disposición invitamos a todos a cerrar sus puertas después de salir de su casa, no hay ninguna prohibición a las puertas que abran hacia afuera", explicó Harris.

Por tanto, el aspecto fundamental es que las puertas y los portones no obstaculicen el paso de los peatones.

¿El Acuerdo Municipal 316 contempla multas?

“El acuerdo establece que ni una de las puertas va a poder invadir el espacio público, para poder cumplir con esa disposición invitamos a todos a cerrar sus puertas después de salir de su casa, no hay ninguna prohibición a las puertas que abran hacia afuera”, Harmodio Harris,… pic.twitter.com/k9U9HYHtat — Telemetro Reporta (@TReporta) November 12, 2026

Aunque Isturaín sostuvo que el objetivo principal de la guía no es sancionar, el Acuerdo Municipal 316 sí contempla multas de B/.5,000 por infracción para determinados incumplimientos de sus disposiciones.

La normativa también establece distintos plazos de adecuación, de acuerdo con el tipo de intervención:

60 días calendario: para corregir determinadas condiciones prioritarias de seguridad, accesibilidad y obstáculos en las aceras.

Seis meses: para realizar ajustes específicos en accesos vehiculares, portones y otros elementos contemplados en la guía.

Dos años: para adecuaciones relacionadas con la continuidad, nivelación y otras condiciones de la infraestructura peatonal.

Isturaín reiteró que el propósito de la guía es que arquitectos, desarrolladores y propietarios contribuyan a mejorar el espacio público en beneficio de todos los ciudadanos.