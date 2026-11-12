Contraloría auditará al Municipio de Arraiján: revisará contratos con el Metro y pago de B/.585,156

El Municipio de Arraiján informó este jueves 12 de noviembre de 2026 que recibió dos notificaciones oficiales de la Contraloría General de la República para iniciar auditorías sobre el manejo de fondos públicos, contratos suscritos con Metro de Panamá y un pago de B/.585,156.25 relacionado con servicios de videovigilancia.

Según la administración municipal, las comunicaciones fueron recibidas el miércoles 11 de noviembre y corresponden a dos procesos de fiscalización que abarcan operaciones realizadas entre enero de 2024 y septiembre de 2026.

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¿Qué investigará la Contraloría en el Municipio de Arraiján?

La primera auditoría busca determinar si el manejo y uso de los bienes y fondos públicos municipales se realizó correctamente durante el período comprendido entre el 1 de julio de 2024 y el 30 de septiembre de 2026.

La segunda auditoría abarcará del 2 de enero de 2024 al 30 de septiembre de 2026 y examinará aspectos administrativos, legales, financieros, presupuestarios y técnicos relacionados con:

La formalización de contratos de compraventa entre el Municipio de Arraiján y Metro de Panamá, S.A.

Un pago de B/.585,156.25 a Cable & Wireless Panamá, S.A., relacionado con la prestación continua del servicio de videovigilancia.

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Las notificaciones fueron emitidas por la Dirección Nacional de Auditoría General (DINAG), mediante las notas 3723-2026/DINAG-OPROPO y 3702-2026/DINAG-OPROPO.

Alcaldía de Arraiján asegura que colaborará con las auditorías

La administración municipal manifestó que recibe ambos procesos con tranquilidad y aseguró que facilitará la documentación, información y los respaldos técnicos que soliciten los auditores.

También sostuvo que los procedimientos administrativos desarrollados desde el inicio de su gestión han contado con la revisión y el refrendo correspondientes de la Contraloría.

El Municipio reiteró su disposición a colaborar con las autoridades fiscalizadoras y destacó la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la administración de los recursos públicos.

Concejo Municipal había solicitado una auditoría por el uso de fondos

Las notificaciones se producen después de que la presidenta del Concejo Municipal de Arraiján, Yohana Saldaña, solicitara en octubre una auditoría para esclarecer el manejo de recursos municipales.

Entre los asuntos cuestionados por Saldaña figuraban fondos relacionados con Metro de Panamá y aproximadamente B/.585,000 vinculados con Cable & Wireless.

Las denuncias también incluían señalamientos sobre transferencias presupuestarias destinadas a las juntas comunales.

Por el momento, no se han divulgado resultados de las dos auditorías ni se han confirmado irregularidades. Las revisiones deberán determinar si las operaciones examinadas cumplieron con las disposiciones legales y administrativas correspondientes.