Sismo en Arraiján: Explican por qué se escucharon fuertes estruendos y si hubo réplicas

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá continúa analizando los registros del sismo de magnitud 3.9 ocurrido el miércoles 4 de noviembre de 2026, en Arraiján , Panamá Oeste, para determinar si se produjeron réplicas después del movimiento telúrico.

El director de la institución, Néstor Luque, informó que, hasta el momento, el sistema automático de monitoreo sísmico no ha detectado réplicas. Sin embargo, los especialistas realizan una revisión detallada de los registros para identificar posibles movimientos que no hayan sido detectados inicialmente.

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“Por el momento el personal está revisando, analizando todas las formas de ondas de los registros que se tienen desde el día de ayer después del evento, hasta ahora no se ha confirmado que haya alguna réplica", explicó Luque.

Declaraciones del director del Instituto de Geociencias @igcpanamaup, Néstor Luque, sobre el sismo de 3.9 que se registró en Arraiján: “por el momento el personal está revisando, analizando todas las formas de ondas de los registros que se tienen desde el día de ayer después del… pic.twitter.com/BJmGOXlqE3 — Telemetro Reporta (@TReporta) November 6, 2026

¿Por qué se escucharon fuertes estruendos durante el sismo de Arraiján?

Uno de los aspectos que llamó la atención de los residentes fue el fuerte sonido que acompañó al movimiento sísmico, descrito por algunas personas como una explosión o un cañonazo.

Luque explicó que este fenómeno puede estar relacionado con la poca profundidad a la que ocurrió el sismo, lo que permitió que determinadas frecuencias de las ondas sísmicas fueran percibidas por el oído humano.

“Fue muy superficial, también depende de los tipos de suelos, los suelos rígidos, los suelos compactos dejan pasar la onda sísmica, los suelos que no son firmes, blandos o rellenos la onda sísmica se amplifica”, detalló.

El especialista señaló que las características del terreno también influyen en la manera en que se propagan y amplifican las ondas sísmicas.

Por esta razón, la intensidad con la que se percibe un temblor puede variar entre comunidades, incluso cuando se trata de un mismo evento.

“Fue muy superficial, también depende de los tipos de suelos, los suelos rígidos, los suelos compactos dejan pasar la onda sísmica, los suelos que no son firmes, blandos o rellenos la onda sísmica se amplifica, pero porque fue muy superficial alguna gente lo percibió porque… pic.twitter.com/FeFOQZZfM4 — Telemetro Reporta (@TReporta) November 6, 2026

Geociencias relaciona el sismo de Arraiján con la falla de Pedro Miguel

El director del Instituto de Geociencias explicó que, debido a la ubicación del epicentro, los especialistas asocian el movimiento con la falla de Pedro Miguel, un sistema geológico activo ubicado en el entorno del Canal de Panamá.

Luque aclaró que esta falla no se activó recientemente, sino que ha presentado actividad sísmica desde hace años y permanece bajo vigilancia.

“Por su cercanía a la falla de Pedro Miguel lo estamos asociando por un movimiento en la falla de Pedro Miguel (…) La hemos estado monitoreando", manifestó.

El especialista agregó que la región del Canal de Panamá es una de las zonas del país con mayor cantidad de estudios geológicos, debido a las investigaciones realizadas para la construcción y ampliación de la vía interoceánica.

“Por su cercanía a la falla de Pedro Miguel lo estamos asociando por un movimiento en la falla de Pedro Miguel … la falla es activa, la hemos estado monitoreando, el Canal de Panamá también tiene su red sísmica que monitorea esta falla y esta falla ya ha presentado movimientos… pic.twitter.com/gJfiHSb9l8 — Telemetro Reporta (@TReporta) November 6, 2026

¿Se han registrado réplicas del sismo de magnitud 3.9?

Hasta las declaraciones ofrecidas por Néstor Luque, no se había confirmado ninguna réplica del movimiento registrado en Arraiján.

No obstante, el Instituto de Geociencias mantiene el análisis de las señales sísmicas, por lo que todavía no puede descartar ni confirmar definitivamente la ocurrencia de movimientos posteriores.

El especialista hizo un llamado a mantener la calma y recordó que la falla de Pedro Miguel es un sistema activo que ha sido monitoreado durante años.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada mediante los canales oficiales del Instituto de Geociencias y seguir las medidas de prevención establecidas por el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC).