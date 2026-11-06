¿Qué pasará con las casas para los afectados por las lluvias? Esto dijo el presidente José Raúl Mulino

El presidente de la República, José Raúl Mulino, informó este viernes 6 de noviembre de 2026, que Panamá recibió una donación de 2 millones de dólares por parte de Marruecos, destinada a continuar con la construcción de casas para las familias afectadas por las fuertes lluvias.
El anuncio lo hizo durante un recorrido por las áreas afectadas en Boquete, provincia de Chiriquí, donde se refirió al avance de los proyectos habitacionales y al apoyo recibido para continuar con estas obras.
¿Qué dijo Mulino sobre la construcción de viviendas?
El mandatario explicó que las casas se están construyendo al ritmo que permiten las condiciones de ejecución y confirmó que los fondos de la donación están ingresando al fideicomiso.
“Se están construyendo a la velocidad que se puede construir. Hemos recibido una donación importante de Marruecos, dos millones de dólares”, manifestó.
Mulino también señaló que los recursos permitirán continuar con la construcción de viviendas en coordinación con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT), además de las casas que desarrolla el sector privado.
¿Cómo se utilizará la donación de Marruecos?
De acuerdo con lo explicado por el presidente, el aporte económico será incorporado al fideicomiso para respaldar la continuidad de los proyectos habitacionales.
El mandatario destacó la importancia del trabajo conjunto entre las instituciones del Gobierno y el sector privado para avanzar en la construcción de las viviendas.