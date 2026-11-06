¿Se activó la falla de Pedro Miguel tras el sismo en Arraiján? Esto explica el Instituto de Geociencias

El sismo de magnitud 3.9 registrado en Arraiján, provincia de Panamá Oeste, estaría relacionado con un movimiento de la falla de Pedro Miguel, según explicó Néstor Luque, director del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGUP).

El especialista señaló que esta falla geológica permanece activa y es monitoreada constantemente tanto por el Instituto de Geociencias como por la red sísmica del Canal de Panamá.

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“Por su cercanía a la falla de Pedro Miguel, lo estamos asociando con un movimiento en la falla de Pedro Miguel. La falla es activa, la hemos estado monitoreando. El Canal de Panamá también tiene su red sísmica que monitorea esta falla y esta falla ya ha presentado movimientos anteriormente con magnitudes variables”, explicó Luque. “Por su cercanía a la falla de Pedro Miguel, lo estamos asociando con un movimiento en la falla de Pedro Miguel. La falla es activa, la hemos estado monitoreando. El Canal de Panamá también tiene su red sísmica que monitorea esta falla y esta falla ya ha presentado movimientos anteriormente con magnitudes variables”, explicó Luque.

¿Qué es la falla de Pedro Miguel y por qué está activa?

El director del IGUP aclaró que el movimiento sísmico registrado en Arraiján no significa que la falla de Pedro Miguel se haya activado recientemente, ya que se trata de una estructura geológica que ha presentado actividad durante años.

“Por su cercanía a la falla de Pedro Miguel lo estamos asociando por un movimiento en la falla de Pedro Miguel … la falla es activa, la hemos estado monitoreando, el Canal de Panamá también tiene su red sísmica que monitorea esta falla y esta falla ya ha presentado movimientos… pic.twitter.com/gJfiHSb9l8 — Telemetro Reporta (@TReporta) November 6, 2026

“Esta falla siempre ha sido activa. Desde los estudios para hacer un canal, el área de mayor estudio geológico en Panamá es el área hacia el Canal de Panamá, y esta falla es activa”, manifestó. “Esta falla siempre ha sido activa. Desde los estudios para hacer un canal, el área de mayor estudio geológico en Panamá es el área hacia el Canal de Panamá, y esta falla es activa”, manifestó.

Luque destacó que la zona del Canal de Panamá ha sido objeto de numerosos estudios geológicos, precisamente por la presencia de fallas activas.

Experto pide mantener la calma tras sismo en Arraiján

Ante la preocupación que pueden generar estos movimientos telúricos, el especialista hizo un llamado a la tranquilidad y explicó que las fallas geológicas pueden liberar energía periódicamente.

“Ahora ha liberado un poco más de energía. Hay que mantener la calma, cada cierto tiempo liberan energía, y no es que se activó ahora, esta falla siempre ha estado activa”, puntualizó. “Ahora ha liberado un poco más de energía. Hay que mantener la calma, cada cierto tiempo liberan energía, y no es que se activó ahora, esta falla siempre ha estado activa”, puntualizó.

El Instituto de Geociencias mantiene el monitoreo de la actividad sísmica en Panamá para evaluar los movimientos registrados en las distintas regiones del país.