Teatro Nacional anuncia su cartelera para noviembre y diciembre: ¿qué espectáculos presentará?

Teatro Nacional anuncia su cartelera para noviembre y diciembre.

El Teatro Nacional de Panamá presentó su cartelera de espectáculos para los meses de noviembre y diciembre de 2026, con tres propuestas dirigidas al público que busca opciones culturales y de entretenimiento para cerrar el año.

Contenido de Interés: Premios HEAT 2026: expertos de la música y creadores de contenido comparten sus experiencias

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

La programación incluye producciones musicales y espectáculos relacionados con la temporada navideña.

¿Qué espectáculos forman parte de la cartelera?

De acuerdo con el anuncio publicado en las redes sociales del Teatro Nacional, estas son las fechas de las presentaciones:

Erika Ender, el musical: del 15 al 29 de noviembre. La producción está a cargo de Magic Dreams y Benny’s Productions.

El Cascanueces: del 5 al 13 de diciembre, presentado por el Ministerio de Cultura y el Patronato del Teatro Nacional.

Magical Holiday: 18 y 19 de diciembre, bajo la producción de Magical Ways Productions.

Compra tus boletos a través de Panatickets y no te pierdas estos espectáculos que llegan al Teatro Nacional para cerrar el 2026.

View this post on Instagram

¿Dónde consultar más información?

Los interesados pueden mantenerse atentos a las redes sociales del Teatro Nacional para conocer más detalles sobre los espectáculos, horarios y disponibilidad de entradas.