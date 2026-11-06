IFARHU reacciona a supuestos retrasos de pagos de becas y afirma que está atendiendo sus compromisos

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) respondió a las informaciones sobre supuestos atrasos en el pago de becas, asegurando que durante 2026 ha mantenido la ejecución de sus programas de asistencia educativa y ha realizado desembolsos que superan los B/.137 millones hasta octubre, beneficiando a más de 210 mil estudiantes.

Mediante un comunicado, la institución aclaró que continúa atendiendo sus compromisos económicos con los beneficiarios y destacó los pagos realizados tanto del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) como de los distintos programas de becas.

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El IFARHU también anunció que prepara un nuevo desembolso de B/.40 millones, que beneficiará a más de 366 mil estudiantes en los próximos días.

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IFARHU ha desembolsado más de B/.137 millones en 2026, beneficiando a más de 210 mil estudiantes. Además, prepara un nuevo pago de B/.40 millones para más de 366 mil estudiantes. pic.twitter.com/OGHcYe6bdM — IFARHU (@IFARHU) November 3, 2026

IFARHU detalla pagos de becas y PASE-U realizados en 2026

De acuerdo con la institución, los desembolsos efectuados hasta octubre se distribuyen de la siguiente manera:

PASE-U: dos desembolsos por B/.102.2 millones, incluyendo un pago extraordinario dirigido a estudiantes de las provincias afectadas por los movimientos sísmicos.

Nuevos beneficiarios de becas: B/.25.4 millones destinados al pago de 68,144 estudiantes.

Becas vigentes: B/.9.5 millones correspondientes a 47,084 becas.

La institución señaló que estos desembolsos forman parte de la ejecución de los programas de asistencia educativa correspondientes al año 2026.

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¿Cuándo realizará el IFARHU el próximo pago de B/.40 millones?

El IFARHU informó que se encuentra preparando un nuevo desembolso por B/.40 millones para más de 366 mil estudiantes.

Aunque indicó que el pago se realizará en los próximos días, no precisó una fecha oficial ni el calendario de distribución de estos recursos.

La entidad explicó que los procesos de pago deben cumplir con procedimientos administrativos, presupuestarios y de fiscalización para garantizar la correcta entrega de los fondos públicos.

IFARHU reconoce preocupación de estudiantes y acudientes por los pagos

En su comunicado, el instituto reconoció la expectativa de los estudiantes y sus acudientes ante la entrega de los beneficios económicos.

Asimismo, señaló que comprende la importancia de estos recursos para la continuidad de los estudios y reiteró que mantiene como prioridad atender los compromisos correspondientes a 2026.

La institución no detalló en el comunicado cuáles programas o grupos de beneficiarios estarían incluidos específicamente en el próximo desembolso de B/.40 millones.