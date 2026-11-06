Senado de Paraguay retoma juicio político contra Santiago Peña tras crisis bancaria

La Cámara de Senadores de Paraguay retomó este viernes 6 de noviembre el juicio político contra el presidente Santiago Peña, quien solicitó una prórroga de 72 horas para preparar su defensa ante las acusaciones surgidas por la crisis bancaria de Ueno Bank.

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El mandatario argumentó que recibió la notificación de la acusación la noche del jueves, con un expediente de aproximadamente 300 folios, y que el tiempo concedido para responder era insuficiente.

Santiago Peña solicita más tiempo para defenderse

Peña informó a través de su cuenta de X que había solicitado formalmente una ampliación del plazo para ejercer su defensa.

"Me notificaron a las 22:15 con un libelo acusatorio y unas 300 fojas de anexos, y pretenden que responda en menos de 12 horas. Eso no es debido proceso", expresó.

#LoÚltimo | La Cámara de Senadores de Paraguay votó en contra de la prórroga de 72 horas solicitada por el presidente paraguayo Santiago Peña, para preparar su defensa en el juicio político por crisis bancaria. pic.twitter.com/irb6Qm1tPG — Telemetro Reporta (@TReporta) November 6, 2026

El Senado convocó una sesión extraordinaria para continuar el procedimiento, mientras los legisladores debatían la solicitud presentada por el mandatario.

¿Por qué enfrenta Santiago Peña un juicio político?

El proceso se desarrolla después de que el Banco Central del Paraguay iniciara un procedimiento de resolución de Ueno Bank debido a problemas de solvencia.

La situación provocó restricciones en el acceso a los depósitos de numerosos clientes y generó protestas en el país.

Peña también presentó su renuncia a la Presidencia, pero el Congreso no había completado el trámite para aceptarla, por lo que continuaba legalmente en funciones.

El juicio político busca determinar si existen responsabilidades del mandatario por las acusaciones relacionadas con la crisis bancaria.