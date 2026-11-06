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Danilo Toro analiza resultados de las elecciones intermedias de EE. UU. y situación en Paraguay

El sociólogo Danilo Toro analizó los resultados de las elecciones intermedias de Estados Unidos y el impacto en Panamá. También abordó el juicio político al presidente de Paraguay, Santiago Peña, por la crisis bancaria, luego de que el Parlamento pausó su renuncia.