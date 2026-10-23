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Cuarto Poder: 23 de octubre de 2026

En Cuarto Poder hablamos sobre los 20 años de la tragedia del 23 de octubre, donde un bus con pasajeros se incendió en La Cresta, provocando la muerte de 18 personas y heridas graves en otras 25, hecho que marcó un antes y un después para el sistema del transporte público de Panamá.

Nos acompañó Danilo Pinto, del Club Activo 20-30, para invitar a todos los panameños a donar este sábado con la edición especial de la Teletón 20-30 que se realizará en Azuero bajo el lema “Un país, una meta”, para apoyar a las familias afectadas por el terremoto en Panamá.

Conversamos con el analista Danilo Toro sobre las protestas sociales en el mundo.