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Cuarto Poder: 21 de octubre de 2026

En Cuarto Poder nos acompañó Jorge Aquiles Domínguez, de la Asociación Cívica de Santeños Residentes en San Miguelito, habló sobre el Desfile Solidario que realizarán el 10 de noviembre, día en que se conmemora el Primer Grito de Independencia de La Villa de Los Santos, en lugar del tradicional desfile de carretas.

Conversamos con el abogado y exfiscal Giovanni Olmos sobre su recién lanzado libro “El Constitucionalismo del Derecho Ambiental en Panamá”.