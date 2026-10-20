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Cuarto Poder: 20 de octubre de 2026

En Cuarto Poder abordamos el anuncio hecho por el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson, sobre una propuesta que presentará para la eliminación del subsidio electoral a todos los partidos políticos.

Nos acompañó Isaías Barahona, presidente de la Asociación de Bandas Independientes, quien compartió la preocupación del grupo sobre la posible suspensión de los desfiles patrios, tras importantes inversiones que ya se han hecho para participar en esta actividad.

Conversamos vía Zoom con Ana Victoria Ottenwalder sobre un proyecto para la construcción de soluciones habitacionales en la región de Azuero, una de las más afectadas por el sismo.

También estuvo con nosotros Maribel Jaén, directora de la Pastoral Social Cáritas Arquidiocesana, quien habló sobre el apoyo que se está brindando a comunidades afectadas por el terremoto.