Agroferias del IMA para el miércoles 21 de octubre: lugares y horarios de venta

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció las ubicaciones de las agroferias para este miércoles 21 de octubre de 2026, que se realizarán en siete puntos de distintas provincias y regiones de Panamá. Las jornadas de venta comenzarán a las 8:00 a.m., y la institución recomienda a los compradores llevar su cédula de identidad personal y una bolsa reutilizable.
Panamá
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Entrada de Santa Marta (antiguo corredor, calle La Primavera), corregimiento de Belisario Frías, distrito de San Miguelito.
Darién
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Junta Comunal de La Cantera, distrito de Santa Fe.
Panamá Este
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Canchas de Las Margaritas, sector 4, distrito de Chepo.
Colón
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Parque Central de Achiote, provincia de Colón.
Panamá Oeste
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Casa Cultural de Mendoza, distrito de La Chorrera.
Chiriquí
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Cancha Comunal de Aguacatal, en San Pablo Viejo, distrito de David.
Herrera
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Casa Comunal de Cerro Largo, distrito de Ocú.
¿A qué hora comienzan las agroferias del IMA?
De acuerdo con el calendario anunciado por el Instituto de Mercadeo Agropecuario, las agroferias del miércoles 21 de octubre están programadas para comenzar a las 8:00 a.m.
La institución recomienda a los consumidores presentar su cédula de identidad personal y llevar una bolsa reutilizable para transportar los productos adquiridos.
Los interesados pueden consultar los canales oficiales del IMA para conocer cualquier actualización sobre las jornadas de venta.