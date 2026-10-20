Agroferias del IMA para el miércoles 21 de octubre: lugares y horarios de venta

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció las ubicaciones de las agroferias para este miércoles 21 de octubre de 2026, que se realizarán en siete puntos de distintas provincias y regiones de Panamá. Las jornadas de venta comenzarán a las 8:00 a.m., y la institución recomienda a los compradores llevar su cédula de identidad personal y una bolsa reutilizable.

Las jornadas de venta anunciadas por el IMA se desarrollarán en los siguientes lugares:

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Panamá

Entrada de Santa Marta (antiguo corredor, calle La Primavera), corregimiento de Belisario Frías, distrito de San Miguelito.

Darién

Junta Comunal de La Cantera, distrito de Santa Fe.

Panamá Este

Canchas de Las Margaritas, sector 4, distrito de Chepo.

Colón

Parque Central de Achiote, provincia de Colón.

Panamá Oeste

Casa Cultural de Mendoza, distrito de La Chorrera.

Chiriquí

Cancha Comunal de Aguacatal, en San Pablo Viejo, distrito de David.

Herrera

Casa Comunal de Cerro Largo, distrito de Ocú.

A continuación, las agroferias del IMA programadas para este miércoles 21 de octubre



Verifica las sedes de cada feria

Todas inician desde las 8am

Recuerda llevar bolsa reutilizable y la cédula.

¡Por un Panamá que consume lo nuestro!#ConPasoFirme pic.twitter.com/fArkuQfk6i — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) October 19, 2026

¿A qué hora comienzan las agroferias del IMA?

De acuerdo con el calendario anunciado por el Instituto de Mercadeo Agropecuario, las agroferias del miércoles 21 de octubre están programadas para comenzar a las 8:00 a.m.

La institución recomienda a los consumidores presentar su cédula de identidad personal y llevar una bolsa reutilizable para transportar los productos adquiridos.

Los interesados pueden consultar los canales oficiales del IMA para conocer cualquier actualización sobre las jornadas de venta.