El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario de agroferias para este jueves 26 noviembre de 2026, con una jornada de venta de alimentos a precios accesibles en la comarca Ngäbe Buglé. La actividad comenzará a las 8:00 a.m., por lo que se recomienda a los consumidores acudir temprano y llevar su cédula de identidad personal y una bolsa reutilizable.
¿Dónde habrá agroferias del IMA este jueves 26 de noviembre?
Comarca Ngäbe Buglé
- Comunidad de Cerro Caña, distrito de Müna.
¿Qué llevar para comprar en las agroferias del IMA?
El Instituto de Mercadeo Agropecuario recordó a los ciudadanos que deben llevar:
- Cédula de identidad personal.
- Bolsa reutilizable para transportar los productos adquiridos.