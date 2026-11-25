El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que la planta potabilizadora de Chilibre operará al 90% de su capacidad durante un máximo de 48 horas, debido a los trabajos de instalación de un nuevo equipo de bombeo en una de sus estaciones de agua tratada.

De acuerdo con el comunicado de la entidad, los trabajos contemplan el reemplazo de una bomba y su motor, como parte del proceso de modernización de la planta.

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Inicio de los trabajos: miércoles 25 de noviembre de 2026.

Hora: 6:00 a.m.

Duración máxima: 48 horas.

Capacidad de operación: 90%.

Durante este período, los sectores altos y alejados de la ciudad de Panamá podrían registrar baja presión o falta de suministro de agua potable. Una vez concluyan los trabajos, la presión se recuperará de forma progresiva en las áreas afectadas.

IDAAN busca mejorar el suministro de agua potable

El nuevo equipo de bombeo permitirá enviar hasta 20,000 galones de agua potable por minuto a la red de distribución, con el objetivo de mejorar el suministro a la población.

El IDAAN indicó que mantendrá informada a la ciudadanía sobre el avance de los trabajos hasta su conclusión, a través de sus canales oficiales.