Un miembro de la Policía Nacional en la provincia de Veraguas fue imputado por el presunto delito de violación agravada en perjuicio de una adolescente de 13 años, por un hecho ocurrido el pasado 21 de noviembre en el distrito de Santiago.

Durante una audiencia realizada en el Sistema Penal Acusatorio de Santiago, se legalizó su aprehensión y se le decretó la medida cautelar de detención provisional mientras avanzan las investigaciones.

Investigan a miembro de la Policía Nacional por presunta violación

De acuerdo con las diligencias, el cabo de la Policía Nacional había conocido a la adolescente durante una actividad. Posteriormente, el 21 de noviembre, el hombre llegó a la residencia de la víctima bajo el pretexto de reparar un electrodoméstico, donde habría sido sorprendido por una cuidadora de la menor mientras presuntamente cometía el delito.

El hecho fue denunciado ante las autoridades correspondientes. Para el próximo lunes 30 de noviembre está programada una audiencia de apelación en la Ciudad Judicial del distrito de Aguadulce, en la provincia de Coclé.