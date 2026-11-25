El Consejo de Gabinete aprobó un proyecto de resolución que autoriza un crédito adicional suplementario al Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026, por un monto de hasta B/.5,028,933.00, a favor del Ministerio de la Presidencia, con el objetivo de reforzar el Programa de Asistencia Social.
¿Para qué se utilizarán los fondos aprobados por el Consejo de Gabinete?
Los recursos permitirán dar continuidad a las respuestas derivadas de las consultas públicas y atender necesidades como:
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Asistencia a personas con discapacidad.
Apoyo para tratamientos médicos.
Atención a comunidades que carecen de agua potable.
Soluciones a otras necesidades básicas de la población.
¿De dónde provienen los fondos del crédito adicional?
Previo a su aprobación, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) analizó la solicitud y determinó su viabilidad, debido a que el financiamiento proviene de los ingresos recaudados por concepto de servicios migratorios.
La medida también cuenta con la opinión favorable del Consejo Económico Nacional (CENA) y con el informe favorable sobre viabilidad financiera y conveniencia de la Contraloría General de la República.