El Consejo de Gabinete aprobó un proyecto de resolución que autoriza un crédito adicional suplementario al Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026, por un monto de hasta B/.5,028,933.00, a favor del Ministerio de la Presidencia, con el objetivo de reforzar el Programa de Asistencia Social.

La solicitud busca incorporar recursos adicionales al Presupuesto de Inversiones para brindar apoyo a los sectores vulnerables del país, atender las necesidades de las comunidades y mejorar su calidad de vida.

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¿Para qué se utilizarán los fondos aprobados por el Consejo de Gabinete?

Los recursos permitirán dar continuidad a las respuestas derivadas de las consultas públicas y atender necesidades como:

Asistencia a personas con discapacidad.

Apoyo para tratamientos médicos.

Atención a comunidades que carecen de agua potable.

Soluciones a otras necesidades básicas de la población.

¿De dónde provienen los fondos del crédito adicional?

Previo a su aprobación, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) analizó la solicitud y determinó su viabilidad, debido a que el financiamiento proviene de los ingresos recaudados por concepto de servicios migratorios.

La medida también cuenta con la opinión favorable del Consejo Económico Nacional (CENA) y con el informe favorable sobre viabilidad financiera y conveniencia de la Contraloría General de la República.